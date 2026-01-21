正面照曝！消防小隊長詹能傑「三進火場」救人殉職…給她一口氣不幸罹難

記者陳弘逸／基隆報導

基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑，昨天（21日）深夜參與火災救援不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑，昨天（21日）深夜參與火災救援；三度進入火場救人，為救受困女住戶，捨命將面罩給對方，自己不幸嗆傷昏迷，送醫搶救不治，後續消防局證實噩耗，殉職小隊長的照片，也因此案曝光。

這起火警發生在昨天（21日）晚上10時許，當時社區內有人受困，消防緊急疏散上百名住戶，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑也參與這次救災，在消防投入滅火、搜救的過程中，陸續協助住戶脫困。

小隊長詹能傑三度進入火場救人，為救受困女住戶，捨命將面罩給對方，自己不幸嗆傷昏迷，送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

直到今天（22日）凌晨1時許，詹能傑第三度進入火場，未料，卻就此失聯；據悉，當時詹能傑為了拯救受困在2樓的22歲余姓女子，發現余女遭雜物夾困，情急之下，捨命將面罩給她，未料，自己卻因此嗆傷昏迷。

隊員發現詹能傑失聯，隨後同步展開搜救，直到凌晨2時許，他被人發現時，已嗆傷昏迷，當下已經無呼吸心跳，緊急送醫救，仍於清晨5時許宣告不治，至於受困的余女，同樣無呼吸心跳，送醫搶救。

後續消防證實噩耗，詹能傑為救人殉職，令弟兄哀痛，更讓消防同仁不捨。詳細死因，仍待調查，另有一名消防員遭電擊送醫，暫無傳出生命危險。

