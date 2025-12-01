正面環抱女房仲！狼仲介鬼扯：她有說「好」 下場出爐

黃男遭判5月徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）





新北市一名黃姓男房仲，去年7月間與另名女房仲小花（化名）進行驗屋時，竟趁對方來不及抗拒，正面環抱對方性騷得逞，事後挨告時，黃男辯稱，有經過對方同意，但法官根據小花、小花男友與其店長證稱及雙方對話紀錄等，認定黃男說詞不足採信，因此依性騷擾罪判他5月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決指出，黃姓男子與小花都是房屋仲介，去年7月8日中午12時許，一同前往新北市某地點進行驗屋，未料，黃男竟意圖性騷擾，趁對方不及抗拒，正面環抱對方，性騷擾得逞。

廣告 廣告

黃男挨告否認犯行並辯稱，自己確實有抱小花，但有口頭詢問意願，對方明確說「好」，所以才會抱對方，過程中也沒有任何抗拒；小花出庭時則證稱，一開始是聊天，對方沒有說甚麼就直接抱她，她有拒絕說「不要」，但對方還是直接抱上來。

小花男友證稱，當時接獲小花來電，說黃男未經同意就撲上來的過程，邊說邊哭泣、尖叫，目前情緒依舊不穩定；小花的店長也證稱，當時接獲小花來電泣訴自己很害怕，對方靠自己很近，後來小花更因此離職。

新北地院法官勘驗黃男與小花對話紀錄，發現事發前，2人有密切聯繫，談論話題除房仲工作外，小花也曾向黃男說明自己感情狀況、家庭背景等，但在事發後黃男傳訊要小花小心開車，小花就未再回應，從此互動看來肯定發生不得了的大事，才會讓小花產生態度極大的轉變，而這件事情應該就是小花指控的性騷擾行為。

此外，黃男當天下午還曾在自己的店長陪同下，前往小花住處協商此事，討論過程中，小花曾說黃男從中午就不停道歉；法官認為，黃男倘若有取得小花積極同意，那他根本就沒有任何不對的地方，也不會有任何法律責任，可是黃男卻在離開驗屋地點後，持續對小花道歉，這樣的應對更證明黃男的心虛，反而小花說自己並沒有同意黃男擁抱的行為比較貼近於事實。

法官認為，小花明確否認同意黃男的正面環抱行為，又從事後黃男和小花的相處情況看來，小花從熱絡交流，轉變成不再理會黃男的任何訊息，態度落差這麼大，肯定是因為小花受到極大的刺激與羞恥，如果黃男曾經取得小花事前的積極同意，小花應該也不會有那麼大的反應才是，黃男說自己曾經口頭詢問過意願，並不足以採信。

法官審酌，黃男縱使認為與小花可能有進一步交往的機會，也應該必須尊重對方的身體自主權，竟趁對方不及抗拒而正面環抱，讓對方感到不舒服，黃男行為非常值得加以譴責，此外，黃男矢口否認犯行，犯後態度無法給予他最有利的考量，因此依性騷擾罪判他5月徒刑，得易科罰金15萬元。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

策畫台灣陸上最大毒品案！竹聯「豆漿」潛逃中國多年 罹腦癌才返台投案

三重火燒車！轎車不明原因竄火 波及6機車+變電箱

一時衝動！工程師讓電商機台吐3500元拿了就跑 下場出爐

