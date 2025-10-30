正面聲量年增近100％！國旅衰退 嘉義酒廠竟逆勢翻紅、晉身觀光工廠黑馬
2024年台灣人出國人次超過1,600萬，國內旅遊市場不若疫情時期熱絡。但在嘉義民雄，有一座免門票的老酒廠卻逆勢吸引旅人停留。它沒有華麗的主題樂園，只有歷史、文化與一份不急不徐的節奏。在許多品牌拚聲量、搶注意力的時代，「臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠」用永續、公益與地方文化，一步步走出自己的節奏。這份從土地出發的堅持，使嘉義酒廠在全台觀光工廠評選中獲得肯定，拿下2025網路口碑之星「觀光休閒領域」觀光工廠主題的策略卓越獎，為這座老酒廠寫下新的一頁。
台灣高粱酒的故鄉在嘉義
許多人提起高粱酒，第一時間想到的是金門。但其實台灣第一瓶高粱酒誕生的地方就在嘉義。1950年（民國39年）， 嘉義酒廠釀出了台灣第一瓶高粱酒，也因此被譽為「台灣高粱酒的故鄉」。
這座位於民雄的百年老酒廠，與多數景點不同，採「免收門票」的開放參觀模式。最吸睛的亮點之一，是目前叫價500萬元的甕裝高粱酒，被稱為嘉義酒廠的「鎮廠之寶」。走進園區，民眾不僅能認識台灣製酒的小知識、免費參加定時導覽，還能親自參與品酒體驗，在歷史與香氣交織的空間中，感受釀酒文化的深度與厚度。
嘉義酒廠已有109年歷史，秉持製酒職人之精神，遵循古法創新研發，使釀酒工藝領先群倫。
從清香型到濃香型及醬香型，嘉酒努力成為全方位酒廠，可說是「以一廠之力、產百家之香」。
嘉義酒廠廠長張永志說明，嘉義酒廠不只擁有製酒技術的堅持，更是一種與地方共生、永續發展的品牌理念。這樣的開放精神與堅持，背後正是整體產業轉向的縮影。觀光工廠總產值在疫後逐年成長，2024年更創下67億元新高。儘管同年整體來客數縮減至1,992萬人，產業早已從拚人流的時代，轉向「精緻化體驗」的新趨勢，而嘉義酒廠正是這股轉變中最具代表性的品牌之一。
嘉義酒廠聲量翻倍 在地實踐撐起奪獎亮點
《網路溫度計DailyView》
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，過去一年（2024/7/1至2025/6/30）「嘉義酒廠」相關聲量穩定攀升，其中「公益」與「文化活動」是熱度主軸。公益互動力年增102.1％、品牌正面聲量年增99.1％，熱門關鍵字聚焦「公益」、「環保」、「若竹兒」，顯示品牌藉由實體活動與在地特色成功引發討論，也為這次榮獲「策略卓越獎」奠定基礎。
除了話題熱度，嘉義酒廠也以行動落實永續。廠方將釀造後的酒粕再利用於土壤改良與畜牧飼料，並在廠房屋頂建置太陽光電系統（容量達1800KWP），實踐循環經濟，成為國營企業中首家獲產業發展署「綠色工廠標章」認證的酒廠。
科技不斷在進步，但也跟著帶來新的廢棄物。
對我們來說，最重要的是如何在環境保護和科技應用之間找到平衡，這是一開始就必須思考的事情。
尤其廢棄物再利用，除了要完全符合法規，也得確保畜牧業者真的能實際再利用。這當中有很多細節要協調，過程也花了不少心思和時間。
張永志在「2025第八屆網路口碑之星」頒獎典禮受訪時回憶，這段過程雖然充滿挑戰，卻也讓團隊更清楚永續轉型的方向，也因此成為品牌能站上舞台、獲得肯定的重要里程碑。
但嘉義酒廠之所以能不靠鋪天蓋地的行銷，仍成功在地方與旅人之間累積口碑，不只是因為綠色轉型的成果，更在於它與社區共生、深耕地方文化的行動力。
竹碗泡麵活動掀起地方熱潮 嘉義酒廠連結旅人與在地
臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠提供
在嘉義酒廠舉辦的「竹（煮）碗泡麵讓愛加溫」活動中，民眾不僅能排隊試吃人氣泡麵，還能參加兒童繪畫比賽、欣賞竹編大師的巨作，並透過愛心市集一起支持公益。活動吸引大量人潮，也為若竹兒教育基金會募得超過7萬元善款，讓泡麵不只是美食，更成為連結在地與傳遞溫暖的媒介。
竹（煮）碗泡麵活動的緣起，其實是我們在2022年正式投入泡麵製造行列。
因為產品受到大眾喜愛，我們希望藉由舉辦大型試吃活動吸引更多民眾參與，同時也藉這個機會，讓大家更加認識若竹兒基金會。許多小朋友在家長陪同下，認識了若竹兒的小朋友與自己不同之處，也有小朋友帶來自己的壓歲錢直接投入募款箱。
張永志還提到當天現場的感人畫面：「更有遠地而來的民眾除了響應捐款，還帶著自己種植的蔬菜分享給捐款民眾，能讓愛心的傳遞更具溫度與深度。」
嘉義酒廠：這份土地情感是我們釀酒的核心
《網路溫度計DailyView》
嘉義酒廠與民雄的連結，不只是地理位置，更是一種情感。張永志說：「嘉義酒廠原址在嘉義市，因都市計畫而遷移至嘉義縣，無論在何處，我們都秉持友善環境及幫助關懷弱勢團體，以善的循環，達拋磚引玉之功能，搭建關懷社會平台，以實際的行動發揮愛心。」
對他而言，這次得獎不只是品牌的肯定，更是員工與地方共同的驕傲，也象徵嘉義酒廠在永續與在地連結的這條路上，走得穩健而踏實。談到未來，他希望來訪的旅客不只是為了品嚐美酒而來，也能感受到更多驚喜：
我們希望能開發更多貼地氣、有創意的產品，讓大家每次來都有新發現，也計畫在園區增加環境植栽與綠美化，打造大型造景、拍照打卡點，並規劃更友善的參觀步道與空間，讓嘉義酒廠成為旅人記憶中的一段風景。
這不只是釀酒的一座老廠，更是一塊與地方共生、承載記憶的土地。期待每一位旅人與在地、外地的朋友走進這裡，回「嘉」聞香、停留，也帶走一段屬於嘉義的記憶。
