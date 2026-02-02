正面迎戰中國稀土優勢 印度啟動「稀土走廊」打造完整供應鏈

【緯來新聞網】印度財政部長尼爾馬拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）於 2026 年 2 月 1 日正式公佈新一年度預算案，宣布將支持奧里薩邦、喀拉拉邦、安得拉邦及坦米爾那都邦建立「專屬稀土走廊」 。這項戰略舉措旨在應對中國對全球稀土供應鏈的主導地位，並推動印度從原材料出口國轉型為具備完整國內生態系統的供應者 。根據預算內容，政府將推動涵蓋勘探、加工、製造與回收的完整產業鏈，確保電動車、風力發電機、國防系統及電子產品所需的材料能自給自足 。

（圖／翻攝自MP Materials YT）

這項計畫是基於 2025 年多項政策的延續，包括去年投入約 1,630 億盧比推出的「國家關鍵礦產任務」（NCMM），旨在強化國內價值鏈 。政府於 2025 年底已核定 72.8 億盧比的獎勵計畫，目標是建立每年 6,000 公噸的稀土永久磁鐵產能，支撐電動車與國防設備的需求 。此外，為達成供應安全與永續平衡，政府亦投入 15 億盧比推動關鍵礦產回收計畫，執行期自 2026 財政年度（即 2026 年 4 月起）至 2031 年，從電子廢棄物中回收稀土資源，以支持循環經濟並減輕採礦壓力 。



在技術整合方面，印度政府同步提出「半導體任務 2.0」並為電子元件製造編列 4,000 億盧比預算，力求將稀土資源優勢轉化為高科技競爭力 。為落實自主化，印度已於 2025 年指示國營企業暫停與日本的稀土出口協議，優先滿足國內需求 。透過簡化礦區拍賣與設立由公營企業運作的高科技工具房，印度正加速建構數位化且具成本效益的精密組件供應鏈，藉此吸引民間投資並鞏固在全球戰略礦產市場中的地位 。

