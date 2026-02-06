正面迎戰政二代標籤 吳昇翰以孩子起跑完成初選登記

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員參選人吳昇翰今（6）日前往民進黨新北市黨部完成黨內初選登記，未採傳統大規模動員，而是邀請六位小朋友陪同出席，以孩子的夢想作為參選起點，展現不同於以往的政治訴求。

圖／新北市議員參選人吳昇翰今（6）日邀請六位小朋友，陪同前往民進黨新北市黨部完成黨內初選登記。（吳昇翰提供）

登記現場，六位小朋友手舉寫滿夢想的牌子，有人希望成為建築師、畫家，也有人想當里長，象徵台灣未來的多元可能；吳昇翰表示，孩子們純真的願望不該只是好聽的政治口號，而是政治人物最神聖的責任，「為了幫下一代編織並完成夢想」，正是他投入選舉的核心價值。

廣告 廣告

吳昇翰坦言，看著孩子們說想當建築師蓋出安全的家、想當里長服務鄰里讓他深受觸動，讓他深受觸動；他認為，政治的本質在於責任的延續，「小朋友的夢想，就是我參選最重要的責任」，也提醒從政者不能忘記政策背後真正要守護的是誰。

談到家庭背景，吳昇翰認為，父親吳琪銘在土樹三鶯地區深耕30年，爭取金城交流道、板新供水計畫等重大建設，都是為地方長遠發展、替下一代打好基礎；他選擇站出來參選，是希望接下這份責任，讓孩子未來能在這片土地上安心成長、無後顧之憂地追逐夢想。

吳昇翰直言，土樹三鶯擁有深厚文化底蘊，身為年輕世代的參選人，他期盼結合自身的創新想法，與父親吳琪銘30年的地方經驗、服務靈魂，為地方帶來不一樣的改變，也讓年輕人看見更多可能。

面對2026年土樹三鶯選區席次可能縮減、競爭更加激烈，吳昇翰坦言壓力不小，但他認為席次越少，責任反而越重，壓力正是推動自己前進的動力；對於外界質疑年輕人或政二代的刻板印象，吳昇翰強調，將用比別人多三倍的時間深入基層，用行動證明自己承接服務精神，也開創屬於新時代的土樹三鶯。

更多引新聞報導

交棒三十年基層實力 吳琪銘挺子吳昇翰拚新北議員初選

走進市場拚基層 吳昇翰徒步三峽爭提名展現決心力

