正面迎戰 iPhone Fold 三星秘密開發「寬螢幕」摺疊機設計曝光

根據韓國《Naver》知名爆料者Lanzuk最新消息指出，三星（Samsung）目前正積極開發一款採用全新設計的「書本式」摺疊手機；這款新機將有別於現行的Galaxy Z Fold系列，採用更寬的螢幕比例，正面迎戰傳聞中搭載較寬內螢幕配置的iPhone Fold。

犧牲極致輕薄換取功能 S Pen支援有望回歸

值得注意的是，這款傳聞中的寬螢幕摺疊機將重新支援S Pen手寫筆功能；Samsung 在Galaxy Z Fold 7上為了追求極致輕薄的機身，導致該代產品無法支援S Pen。

最新的消息指出，為了打造與Apple產品的差異化優勢，Samsung計畫在這款新機上恢復此項功能；雖然重新加入支援S Pen可能會導致機身厚度略微增加，但這將是與競品區隔的關鍵要素；此外，也有消息指出Samsung正在研發一種基於晶片的替代方案，試圖在不增加厚度的前提下支援手寫筆。

鉸鏈材質與電池規格

另一方面，先前的傳聞曾指出Samsung Galaxy Z Fold 8可能會捨棄鈦金屬，改用更輕盈且具可塑性的碳纖維增強塑料（CFRP）來製作鉸鏈，並將電池容量提升至5,000mAh；如今隨著「寬螢幕」版本的消息曝光，這些規格升級很有可能其實是針對這款新型態摺疊機而設。

儘管目前這些消息尚未獲得官方證實，但隨著2026年1月初CES大展即將到來，外界預期在展會後的幾週內，甚至是在2026年1月4日的三星活動上，將會有更多具體的資訊曝光！

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）