正面迎戰 iPhone Fold？HUAWEI Pura X2 前瞻：麒麟、紅楓、新尺寸

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 新一代闊摺疊屏手機 Pura X2 即將登場，據數碼博主透露，該機預計 3 月正式亮相，4 月正式開售，將以全面升級的規格角逐高階摺疊屏市場。

作為 HUAWEI 闊摺疊屏系列的新旗艦，Pura X2 延續了前代獨特的「矮胖」機身比例設計，內屏尺寸有望擴展至 7.6-8 吋，進一步強化大尺寸摺疊屏帶來的視覺衝擊與操作便捷性，這一接近平板電腦的顯示比例設計，在當前摺疊屏品類中頗具辨識度。

Pura X2 將搭載與 Mate 80 系列同款的 Kirin 9030 處理器，全新架構設計預計將帶來顯著的性能提升，滿足用戶多任務處理與高性能應用運行需求。影像系統同樣看點十足，新機配備「紅楓四鏡」模組，包含 5000 萬像素主鏡、4000 萬像素超廣角鏡頭、800 萬像素長焦鏡頭及 150 萬多光譜增強鏡頭，全方位覆蓋不同拍攝場景。

行業消息顯示 Apple 計劃今年推出採用類似屏幕方案的摺疊屏 iPhone， HUAWEI 與 Apple 或將在這一新興形態市場展開直接競爭。此外，HUAWEI 上半年還將推出高性能旗艦 Mate 80 GTS，該機搭載更強的 Kirin 9030 Pro 處理器，搭配主動散熱系統，將提供更持續穩定的高性能輸出。

在摺疊屏形態探索多元化的當下， HUAWEI 深耕「闊摺疊」差異化路徑，Pura X2 的升級不僅是處理器與影像的常規迭代，更彰顯了對獨特使用場景的堅持，這場跨品牌的形態對決，也將推動市場對摺疊屏產品的思考超越單純的技術堆砌。