正一步步走向數位戒嚴的邊緣！葛如鈞批賴政府建立「網路監獄」

立法院內政委員會審查行政院及朝野立委提出的「國家安全法修正草案」，其中行政院版本增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰100萬元」條款。對此，國民黨立委葛如鈞批評賴政府，「正一步步走向數位戒嚴的邊緣」，並且質疑，難道以後打麻將拚「五筒」自摸也要擔心被舉報嗎？葛如鈞強調，他支持打詐與國安，但絕不容許政府建立「網路監獄」。

國民黨立委葛如鈞。（資料圖／中天新聞）

葛如鈞發文表示，在社維法修正草案中，新增的第64條之1賦予行政機關極大權限，只要行政機關單方面認定民眾散布仇恨言論，即可要求平台限制瀏覽甚至註銷帳號。他質疑這種繞過司法審查、直接剝奪人民數位人權的手段，與威權國家的網路長城有什麼不一樣。

廣告 廣告

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

針對兩岸條例修正案，葛如鈞批評該案要求立法委員赴陸須經行政機關許可，完全違背行政機關本應接受立法機關監督的憲法精神。他認為這不只是行政擴權，更是對民主制衡機制的公然挑釁。

葛如鈞也質疑國安法修法連提到「武統」都要罰錢，他反問農曆新年要到了，打麻將拚自摸，都要擔心被舉報嗎？定義是什麼？標準在哪裡？他質疑未來在網路上分析兩岸局勢、甚至批評執政黨的兩岸政策，只要民進黨不開心，都可以扣上「宣傳敵對勢力」的帽子直接開罰。

葛如鈞正告賴清德政府，社會的恐慌不是靠噤聲就能解決的，真正的自由是能夠容下批評的聲音。他強調身為科技立委，絕對支持打詐與國安，但絕不容許政府帶頭不尊重憲法，利用法律手段建立「網路監獄」。他表示這類「毀憲亂政」的修法草案，在野黨一定會嚴加審查，絕不讓賴總統把中華民國變成「清德宗」的一言堂。

延伸閱讀

國台辦新增「台獨頑固份子」名單 王世堅轟荒唐：我可列對岸10大首惡

遭國台辦列「台獨頑固份子」！劉世芳：繼續守護台灣

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為「台獨頑固份子」！