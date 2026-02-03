正 2026 年式 MAZDA 全車系到齊 CX-5 全球銷量突破 500 萬台 2 月購車主打 7 年原廠保固

正 2026 年式 MAZDA 全車系已在台灣正式亮相。隨著新年度展開，MAZDA 持續調整產品節奏，讓不同生活型態的消費者都能在既有車系中，找到合適的選擇。此次車系更新，同步搭配 2 月購車方案，主軸放在延長原廠保固與分期條件，訴求長期用車的安心感，而非短期刺激銷量的操作。

在眾多車款中，CX-5 仍是最受關注的核心角色。這款中型休旅車自上市以來，已在全球超過 100 個國家累積銷售突破 500 萬台，在台灣市場同樣維持穩定表現，至今累積超過 6.6 萬名車主。從產品生命週期來看，CX-5 已進入相對成熟階段，但仍持續以整體完成度與駕駛感受，維持其在休旅級距中的能見度。為呼應這項銷售里程碑，台灣馬自達於 2 月針對 CX-5 提供 7 年原廠保固，部分指定車型另有 60 期 0 利率方案，對於重視長期持有成本的消費者而言，具備實際吸引力。

以駕馭取向為訴求的 CX-60 與 CX-90，則延續品牌近年在縱置後驅平台上的產品布局。這兩款旗艦休旅車同樣納入 7 年原廠保固範圍，其中 CX-90 針對指定車型，提供最高 150 萬元、70 期 0 利率的分期條件，明顯鎖定家庭人口較多、但仍重視行路質感的買家。從市場角度觀察，這類大型休旅車雖屬相對小眾，但對於品牌形象與技術展現，仍具有指標性意義。

除了休旅車系，正 2026 年式 MAZDA3 與 CX-30 也同步到位，部分車型提供 5 年原廠保固。整體來看，這次並非大幅度改款，而是透過年式更新與購車條件調整，維持產品線的完整性。對消費者而言，重點不在於配備數字的堆疊，而是是否能在實際使用年限中，降低維修與保養的不確定性。

在車市競爭日益激烈的情況下，MAZDA 這次選擇以保固年限與穩定的產品節奏作為溝通重點，反映出品牌對自身品質與耐用度的信心。對於正在觀望新車的消費者而言，正 2026 年式車款與 2 月購車方案，提供了一個相對務實的入手時機。

