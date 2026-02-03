正 2026 年式 MAZDA 全車系到齊 CX-5 全球銷量突破 500 萬台 2 月購車主打 7 年原廠保固
正 2026 年式 MAZDA 全車系已在台灣正式亮相。隨著新年度展開，MAZDA 持續調整產品節奏，讓不同生活型態的消費者都能在既有車系中，找到合適的選擇。此次車系更新，同步搭配 2 月購車方案，主軸放在延長原廠保固與分期條件，訴求長期用車的安心感，而非短期刺激銷量的操作。
在眾多車款中，CX-5 仍是最受關注的核心角色。這款中型休旅車自上市以來，已在全球超過 100 個國家累積銷售突破 500 萬台，在台灣市場同樣維持穩定表現，至今累積超過 6.6 萬名車主。從產品生命週期來看，CX-5 已進入相對成熟階段，但仍持續以整體完成度與駕駛感受，維持其在休旅級距中的能見度。為呼應這項銷售里程碑，台灣馬自達於 2 月針對 CX-5 提供 7 年原廠保固，部分指定車型另有 60 期 0 利率方案，對於重視長期持有成本的消費者而言，具備實際吸引力。
以駕馭取向為訴求的 CX-60 與 CX-90，則延續品牌近年在縱置後驅平台上的產品布局。這兩款旗艦休旅車同樣納入 7 年原廠保固範圍，其中 CX-90 針對指定車型，提供最高 150 萬元、70 期 0 利率的分期條件，明顯鎖定家庭人口較多、但仍重視行路質感的買家。從市場角度觀察，這類大型休旅車雖屬相對小眾，但對於品牌形象與技術展現，仍具有指標性意義。
除了休旅車系，正 2026 年式 MAZDA3 與 CX-30 也同步到位，部分車型提供 5 年原廠保固。整體來看，這次並非大幅度改款，而是透過年式更新與購車條件調整，維持產品線的完整性。對消費者而言，重點不在於配備數字的堆疊，而是是否能在實際使用年限中，降低維修與保養的不確定性。
在車市競爭日益激烈的情況下，MAZDA 這次選擇以保固年限與穩定的產品節奏作為溝通重點，反映出品牌對自身品質與耐用度的信心。對於正在觀望新車的消費者而言，正 2026 年式車款與 2 月購車方案，提供了一個相對務實的入手時機。
大家都說景氣不好，豪車為什麼還是一輛接一輛賣？
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。
2026年1月台灣汽車市場銷售報告｜福特 Territory、三菱 Xforce 衝進前段班 國產休旅出現新變數
2026年1月台灣新車銷售成績出爐，全月總掛牌數為35,073輛，較上月下滑 25.9%，不過與去年同期相比仍大致持平。在台美汽車關稅政策尚未定案、消費者觀望情緒仍高的情況下，市場並未出現明顯急凍，國產車與主力休旅依舊撐起基本盤，本月銷售榜也出現兩大新黑馬為關注重點，Ford福特與三菱Mitsubishi，分別靠著Territory、Xforce擠入久違的國產車乘用車排名。
Honda Monkey等三款經典125小車系，全新配色迎接2026年式更新
Monkey 125、ST125 Dax與Super Cub C125同步換裝新色，延續復古精神注入新世代風格，Honda宣布旗下三款最具代表性的125級距迷你車款，將以全新配色迎接2026年式更新，雖然在機械與技術層面維持不變，但透過視覺風格的全面翻新，為這三款歷久彌新的經典車型注入嶄新活力，也再次展現Honda對復古設計與現代機能並行理念的堅持。
Honda這款車擊敗Toyota Corolla，評選為2026年性價比最高的可靠車款
國外分析網站iSeeCars近日公布2026年性價比最高可靠車款名單，其中Honda這款車竟贏過Toyota Corolla，同時也有公布中型休旅和油電等車型名單。新車價格不斷攀升，消費者都希望能用更划算價格購入車輛同時延長持有時間，目前美國新車平均價格來到46,699美元，消費者持有車輛為11年，其養護、二手價成本每年4,251美元，對此近日國外分析網站iSeeCars就公布2026年性價比最高可靠車款名單。 首先在新車項目Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻在該項目僅排在25名。而向來以高性價比著稱的Toyota，其Corolla則以25,423美元、11.3年、2,258美元排在第二，至於第三名則是Mazda 3 Hatchback 31,801美元/13.8年/2,300美元。iSeeCars公布Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年持有成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻排在第25名。再來中型休旅車方面(
Volvo建議EX30車主充電不要超過70%
Volvo EX30有提供單馬達與單馬達Range和雙馬達Performance車型，近期Volvo建議單馬達Range和雙馬達Performance車主充電不要超過70%。Volvo EX30有提供單馬達、單馬達Range與雙馬達Performance等三種車型，近期Volvo則發出公告建議單馬達Range與雙馬達Performance車主充電不要超過70%。其原因為EX30單馬達51kWh車型配置磷酸鐵鋰電池，單馬達Range與雙馬達Performance則是配置69kWh的三元鋰電池，其中三元鋰電池發現會有過熱情況，而將充電限制勿超過70%則能大幅降低此風險，倘若螢幕顯示電池過熱警告訊息也請立即停車離開車輛。好在目前尚未有收到任何故障與傷亡通報，對此英國DVSA也表示目前仍在調查與尋找解決方案，而Volvo也將會進行召回修復。EX30單馬達Range與雙馬達Performance配置的三元鋰電池會有過熱情況，Volvo建議充電勿超過70%則能大幅降低風險。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
現代主力 7 人座休旅 Santa Fe 改頭換面！捨棄 H 燈組導入更動感造型
日前 Hyundai 主力七人座休旅 Santa Fe 中期改款測試車現身，在現行方正輪廓的基礎上，車頭與車尾都換上新設計，專業繪製新車預想圖的《kolesa》也釋出新 Santa Fe 樣貌，造型上和品牌其他新世代休旅看齊，同時改善原先尾燈位置過低的問題。
賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲
相較其他車廠早早端出年度展望，Lexus在2025年成績單公布前顯得格外謹慎，不過結果一出手就是新紀錄。過去12 月，Lexus全球交車數成長4%，來到88萬2,231輛，連續第三年刷新品牌歷史高點。
Hyundai Mufasa官網售價調整，降2萬、入手門檻下修至85.9萬元
Hyundai總代理南陽實業去年中旬時間，正式引進全新國產中型休旅Mufasa，三種車型溝通，其中GLA等級更是設定在新台幣90萬元內可以入手。不過，在剛進入2026新年之際，儘管進口車關稅政策尚未明朗，但南陽實業率先做出動作，宣布降低Mufasa的入手門檻，根據官網的最新資訊，Mufasa現在85.9萬元起就能入手，比起之前再有2萬元降幅。
Skoda 全新純電 SUV 量產測試車亮相！百萬有找瞄準入門市場
去年 Skoda 發表 Epiq 全新純電概念休旅，但整體造型設計已十分成熟，相當接近量產樣貌，近日原廠釋出量產版的測試照，儘管仍以厚重偽裝包覆，輪廓與細節都和概念車相似，預計今年中旬便會投產上市，售價將落在 2.5 萬歐元（約台幣 92 萬元）左右。
蘇花改自撞！ 休旅車「引擎噴飛」 擦撞30人遊覽車
花蓮縣 / 綜合報導 蘇花改中仁隧道北端31日下午，發生一起車禍，一名27歲男子開車載著3名乘客北上，疑似因為恍神導致車輛失控撞擊分隔島，隨後還彈飛撞上對向載有30人的遊覽車，劇烈撞擊之下，引擎與車輛竟然直接分家，彈飛數公尺，幸運的是駕駛僅受輕傷，車內乘客也沒有大礙，至於遭到撞擊的遊覽車，含駕駛在內30人也全員平安。一輛白色休旅車，剛開出隧道，經過彎道車輛卻沒有減速，反而逐漸偏移，狠狠往中央分隔島撞上去，車輛當場彈飛，車殼碎片和零件瞬間炸裂，休旅車撞擊後彈跳起來，不偏不倚再撞上對向遊覽車，嚇得遊覽車駕駛趕緊下車查看。警方VS.乘客：「可以敘述一下當時車禍狀況嗎？，你在睡覺(對我在睡覺)，所以你都不知道(不知道)，然後我起來的時候就(車禍了)。」車禍發生在31日下午4點多，台9縣148.8公里處，蘇花改中仁隧道北端北上車道出口，當時27歲的吳姓駕駛，開休旅車載著3名乘客，要回台北上班，遊覽車則是要前往花蓮的飯店入住用餐，兩車發生碰撞。所幸休旅車吳姓駕駛只有受到輕微擦傷，其他3名乘客沒有大礙，另外遊覽車含駕駛在內30人，也無人受傷。花蓮縣警察局交通隊副隊長王雋霖：「自小車車頭全毀遊覽車車身遭其波損，那自小客車上3人(乘客)皆為輕微擦挫傷，未有大礙且表示不需送醫，現場未發現任何違禁品雙方酒測值均為零。」再看一次這驚險畫面，駕駛疑似是因為長途駕駛，一時恍神失控撞上分隔島，雖然休旅車幾乎全毀，但不幸中的大幸是所有人都沒有大礙，畢竟安全才是回家唯一的路。 原始連結
台南永康汽車維修職人 以汽車隔音為起點 深入靜音每一細節
地方中心/綜合報導 南部汽車隔音工程職人轉型《輾進汽車隔音工作室》的起點 高速行駛時的胎噪與風切聲，不僅干擾音樂與對話，更直接影響駕駛的專注度與乘車舒適度。隨著需求提升，越來越多南部車主開始尋找專業的 […]
汽車隔熱紙透光率新制2/28上路 初估每年影響41萬輛新領牌車主
「汽車隔熱紙透光率法制化」將於2月28日正式實施，除規範新車的前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率也須在40%以上。交通部今天(3日)初估，每年將影響41萬輛新領牌車主。 交通部長陳世凱去年2月針對人、車、路推出「道安三支箭」，其中一箭就是要將汽車隔熱紙透光率法制化。隨後公路局也在同年6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，並修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，將自今年2月28日起施行新制。 新制規範第一次申領牌照的大、小客貨新車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率都要達70%以上、前側窗透光率則須在40%以上；至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，除前擋70%以上、其餘側窗及後擋風玻璃均為40%以上。以確保駕駛人行車視野清晰、提升行車安全。 交通部政務次長陳彥伯3日表示，新制不影響現有車輛，但將影響每年新領牌車主大約41萬人。陳彥伯說：『(原音)這次隔熱紙的法制化是針對新車、所謂新登檢領照車輛，每一年大概會有41萬輛的新車要納入這樣的管理方式。那新車以後在定期檢驗的時候，會去做車窗隔熱紙標誌的檢驗，如果不符合相關的規定，就依照「道路交通管理處罰條例」17條的
環境決定論？解構歐系渦輪與日系油電的技術權力遊戲
汽車工業的發展從來不是一場純粹的科技競賽，而是一場關於地理環境、能源結構與法規導向的物競天擇，當我們觀察全球汽車動力發展的版圖位移態勢時，會發現歐系車與日系車在過去至少 30 年來走上截然不同的道路，這當然不是單純的技術喜好選擇，而是基於「生存」的演化分歧。歐洲與亞洲車廠之所以在動力路徑上產生巨大差異，本質上是因為他們面對的是兩套完全不同的考驗與難題。
交部整合春節與和平紀念日連假 啟動交通疏運
交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路 ...
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
Mercedes-Benz 140週年鉅獻全新小改S-Class(深度介紹)
Written by: Bear為了慶祝卡爾賓士(Carl Benz)於1886年發明汽車140週年，全新S-Class成為終極象徵。作為全球最暢銷的豪華轎車，它在每個細節上都經過細緻打磨，確保它始終是同級車的標竿。它不僅僅是旗艦車型，更體現了品牌的精髓：開拓精神、工程卓越與工藝，以及那種無可錯認的「歡迎回家」的感覺。S-Class最新進化帶來一代以來最全面的更新，並在Mercedes-Benz史上最具雄心的產品發表計畫中扮演領導角色。超過50%(約2,700個零件)都是全新開發或重新設計，這再次證明了品牌對志向、工程與數位化雄心與進步的傳承。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
美車進口關稅未果…元月新車領牌數 不如預期
2026開年首月車市出爐，原先車廠樂觀農曆年前旺季可衝破4萬輛，無奈美車進口關稅政策未果，且傳出不同車型或廠牌可能適用不同稅率變數干擾，使得市場瀰漫濃厚觀望氛圍，影響買氣，最終1月新車總領牌數約3.51萬輛，僅與去年同期持平，未能延續去年底的強勁氣勢。
桃園賓士維修推薦｜外匯車保修服務首選
遭疑擋車？控對方撞計程車肇逃 車損估上萬影響生計
桃園市 / 綜合報導 桃園市在1月30日晚間11點多，發生一起追撞肇逃案。遭撞的計程車疑似被後方的曳引車駕駛認為車主開得太慢、惡意擋車，從後方撞上後，導致計程車嚴重受損。受害運將出面指控對方肇事逃逸，自己除了頭部受傷，車損初估也上萬元，嚴重影響生計。對此，警方表示會盡快通知肇事駕駛到案說明。乘客說：「幹嘛啊，嚇死我了。」計程車後擋風玻璃瞬間碎成蜘蛛網狀，伴隨碰的巨響讓車上民眾嚇壞，直呼發生什麼事乘客說：「幹嘛。」受害車輛右側，突然有輛曳引車斜切到前方，還突然亮燈影響駕駛視線，當事車主懷疑對方惡意逼車，也質疑對方就是驚魂主因。肇事曳引車駕駛說：「你開在我前面，一直擋，擋怎樣的。」對方駕駛一開口就開罵，火氣很大，受害車主當下被嚇壞搞不清楚狀況，但事後發現車損嚴重。當事計程車司機說：「這樣子的怒吼，遇到這種狀況，真的是很害怕。」、「我在停等紅燈，(曳引車)衝到我旁邊，然後我就發現，碰的一聲，我車子有受損。」記者王顥蓉說：「這輛計程車，不只後擋風玻璃全部碎裂，包含左右兩側，都各有一個長達30公分的大洞，目前維修費用，初估上看萬元。」不只擋風玻璃，就連車尾燈的燈罩，也撞破一個大洞，維修費就要2千元。當事民眾表示，事發在1月30日晚間11點多，桃園福德一路上，警方調查發現是曳引車撞擊計程車，還肇事逃逸。當事計程車司機說：「聲音很大聲，而且是他行駛過之後才發生的，他一定是知道，他沒有留在現場處理啊。」、「頭有去敲到車子的側邊，感覺頭昏昏沉沉的，然後有點暈眩。」秀出診斷證明，頭部有鈍傷，而且人車都受傷也影響生計。當當事計程車司機說：「這三天(週六至週一)初估的營業額，保守估計是一萬元。」桃園市交通警察大隊八德分隊長陳建名說：「曳引車未依交通事故處理規定處置離開現場，警方將通知曳引車駕駛到案說明。」受害駕駛無奈表示，無端遭撞影響生活，希望趕快找到肇事司機，釐清責任與賠償，恢復正常生活。 原始連結