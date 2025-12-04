此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光

[US Congress]

美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。

這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。

該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。

11月19日，特朗普（Donald Trump，川普）總統簽署了一項法案，下令公開已故性犯罪者愛潑斯坦的政府檔案——這是圍繞這些文件長達數月的鬥爭中的一個重要轉折點。

多名倖存者聲稱，他們被販賣到這座名為小聖詹姆斯島（Little St James）的島嶼，並在那裡遭受虐待。該島是愛潑斯坦於1998年購買的。

2020年的新照片還顯示，島上似乎有一張牙科椅，以及一個房間，房間裡有一塊黑板，上面潦草地寫著「真相」、「欺騙」和「權力」等字樣。部分文字已塗黑。

監督委員會的民主黨成員在一份聲明中表示，這些照片和影片源於11月18日向美屬維京群島司法部長提出的資訊請求，該請求要求提供有關愛潑斯坦及其被監禁的同謀吉斯萊恩·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）調查的資訊。

「這些新照片令人不安地展現了愛潑斯坦及其島嶼的內幕，」加西亞說。

「我們公佈這些照片和影片是為了確保調查的透明度，並幫助公眾了解愛潑斯坦駭人聽聞的罪行全貌，」他補充道。「我們絕不會停止鬥爭，直到徹底揭露愛潑斯坦的駭人罪行。」

據加西亞稱，委員會還收到了摩根大通和德意志銀行的記錄，並計劃「在未來幾天內」公佈這些記錄。

小聖詹姆斯島是愛潑斯坦在維京群島擁有的兩座島嶼之一。

2022年，在當地政府指控「數十名年輕女性和兒童」在這兩座島嶼上遭到販賣、強姦和性侵後，美國屬地維京群島的總檢察長與愛潑斯坦達成了一項超過1.05億美元（7,860萬英鎊）的和解協議。

這些照片除了展現愛潑斯坦在維京群島的犯罪現場之一及其奢靡生活方式外，並未提供太多新的線索。

然而，此次公佈正值特朗普政府面臨​​巨大壓力，要求公佈美國司法部保存的更多文件之際。加西亞在聲明中表示，「現在是特朗普總統公佈所有文件的時候了」。

週三晚些時候，委員會公佈了第二批約200張照片以及幾段影片。這些照片大多與第一批照片展示的房間相同，但新增了一些特寫鏡頭，展現了疑似牙醫椅以及房間牆上的面具。

所有面具風格相似，均描繪了男性面孔。

其他照片則展示了房屋內的個人物品，例如種類繁多的洗髮精和護髮素，以及包括雕像和繪畫在內的各種藝術品。

此外，還有一張愛潑斯坦和麥克斯韋與教宗若望保祿二世會面的照片。

根據照片資料，這些照片似乎拍攝於2020年——即傑弗里·愛潑斯坦於2019年去世之後——因此，房屋似乎已被打包，家具堆放整齊，牆上的藝術品也被取下。

其中一張圖片顯示了一部電話，快速撥號按鈕上寫著名字。

此次公佈的文件還包括一段視頻，展示了愛潑斯坦的房產。影片中可以看到棕櫚樹環繞下的游泳池，池邊矗立著一座射箭雕像，還有一條通往大海的小徑。

特朗普上個月簽署的法案賦予司法部30天的時間以「可搜尋和可下載的格式」公開這些文件，即到12月19日。

但要讓美國民眾在12月19日之前取得這些文件，仍存在一些障礙。

首先，該法案規定，司法部可以扣留任何可能危及「正在進行的聯邦調查或起訴」的文件，前提是「這種扣留必須具有針對性且是暫時的」。

鑑於特朗普曾呼籲調查愛潑斯坦與一些知名民主黨人士（例如比爾·克林頓和前財政部長拉里·薩默斯）的關係，「以查明他們與愛潑斯坦之間究竟發生了什麼」，上述規定可能會導致文件公佈的延誤。

最新法案還規定，美國司法部長帕姆·邦迪（Pam Bondi）可以「扣留或編輯」包含受害者姓名、醫療檔案和其他個人資訊的記錄，這些記錄「將構成對個人隱私的明顯無端侵犯」。