此地無銀三百兩？中俄睽違八年舉辦反飛彈聯合演習：不針對第三方
國際中心／綜合報導
根據《環球時報》7日報導，中國與俄羅斯12月初已在俄國境內舉行第三次反飛彈聯合演習，還不斷強調「此次聯演不針對第三方，與當前國際地區局勢無關」。然而，報導指出中俄在進行戰略磋商期間達共識，將堅決反擊「法西斯主義、日本軍國主義捲土重來圖謀」，除了針對性極強之外，中俄兩國還試圖扮演「確保二戰戰後秩序」的力量。
睽違八年舉行聯合演習
中共喉舌《環球時報》7日報導指，此次中俄反飛彈聯合演習，是兩國時隔八年再次舉辦的第三次演習，與前兩次相比，這次演習是結束後才對外公布。
報導點出，這次聯合演習訊息內容是三次來最簡潔的一次，「值得注意的是，三次聯演發布均強調了同一內容，即聯演並非針對第三方。」
不斷強調不針對第三方
中國軍事專家宋忠平向《環時》表示，中國國防部選擇在演習後才公布訊息，是為了「降低演習敏感性和政治色彩，使演習更加專注於技術層面合作與交流」。他還稱，中俄作為「軍事大國」，雙方在軍事合作上已有高度默契與信任，演習後公布訊息是為了「避免一些別有用心國家藉機炒作」。
儘管《環時》引用專家說法，不斷強調「不針對第三方」，但在聯合演習之前，中俄高官2日舉辦第二十輪戰略安全磋商，除了討論戰略安全領域合作外，還發聲明稱要「堅決反擊法西斯主義、日本軍國主義捲土重來的圖謀」，並稱中俄得堅定維持二戰後的成果，將自己塑造成穩定秩序力量。
然而，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭未停，中共威脅侵台緊張情勢也未緩，造成區域緊張與衝突的兩大極權國家，正攜手挑戰區域穩定與民主制度。
