此時不做待何時？竹市議員曾資程籲高虹安跟進營養午餐全面免費

〔記者洪美秀／新竹報導〕此時不做，更待何時？新竹市議員曾資程與議會民進黨團去年底提案籲市府在財政充裕及提升食材品質情況下，竹市國中小學幼兒園的營養午餐應全面免費。曾資程說，包括台北市、高雄市及基隆市都已宣布營養午餐全面免費政策，他籲市長高虹安也能跟進，支持民進黨團提出營養午餐全面免費政策。因為「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」。

曾資程也提醒高虹安市府，營養午餐是最直接、也最公平的教育投資。他與黨團議員在議會早已要求市府分2階段推動營養午餐全面免費政策，包括「先顧品質」，在第11屆第6次定期會，他也提案並通過決議，要求市府提高營養午餐食材採買預算，讓孩子吃得更好、菜色更多樣，而不是只追求最低成本。此提案已在114年11月26日經大會通過，送請市府依規辦理。

第二「再顧負擔」，他與多位議員提案並通過決議，要求市府落實「國中小營養午餐全面免費」政策，由市府全額補助，真正減輕家長的經濟壓力。這項決議也在114年12月11日通過。

他說，把品質拉起來，再讓家長負擔降下來，最後由市府承擔責任。因為依最新公布、115年度起適用的「各縣市政府財力級次表」，竹市列為第一級財力縣市，與台北市、新竹縣同級，財政條件名列全國最前段班。市府也算過，若營養午餐改為全面免費，1年約僅需增加1億元，總預算從約3億增加到4億。這筆錢佔竹市今年467餘億總預算比例很低，難道市府不做嗎？

他說，台北市長蔣萬安已宣布營養午餐全面免費，基隆市在議長童子瑋推動下，市長謝國樑也同意營養午餐全面免費。如今包括台中市及高雄市也宣布跟進，他要問，高虹安還不跟進嗎？籲高虹安不要等到年底選舉，才把孩子的營養午餐拿來當選舉口號。

