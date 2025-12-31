此生必看！ 新北淡水「跨河煙火」3萬5520發準備升空

此生必看煙火！新北市政府摯邀請市民今（31日）晚間20時26分齊聚淡水、八里，共賞「閃耀新北 1314 跨河煙火」，時間長達13分14秒，將施放高達35,520發精彩煙火。

新北跨河煙火以淡水河為舞台，去年更被網友稱為此生必看煙火。（圖／ 新北市政府高灘地工程管理處 ）

新北水利局長宋德仁表示，今晚20:26登場的「閃耀新北 1314跨河煙火」長達13分14秒，將施放高達35,520發精彩煙火，迎接2026年。今年特邀曾操刀奧運的世界級法國團隊Groupe F親自操刀，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，與即將完工的「淡江大橋」相互輝映，以璀璨光影勾勒並襯托出大橋獨特的建築美學。此次更精選八重蕊、五彩瀑布、飛珠遊星等少見訂製煙火，將呈現震撼天際的藝術饗宴。

今年跨河煙火特別於淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式。不論民眾身處淡水或八里，抬頭仰望即可同步捕捉零時差的絕美瞬間，全方位體驗這場閃耀全場、驚艷視覺的跨河巨獻。

八里城市沙雕展114年吸引157萬人次造訪。（圖／ 新北市政府高灘地工程管理處 ）

高灘處長黃裕斌說明，建議民眾可至淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里左岸漫步廣場等10處最佳觀賞點欣賞煙火。黃裕斌呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，配合市府交通管制措施。

