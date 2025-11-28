此行訪台見朋友 黃仁勳證實已探訪張忠謀：他狀態非常好

輝達執行長黃仁勳27日無預警現身台北街頭，先到愛店花娘小館用餐，又到四平街挑選蜜餞，接著驅車到大直，外界揣測可能是台積電創辦人張忠謀日前傳出身體不佳，黃仁勳特別前往探訪。

今（28）天一早，黃仁勳受訪證實，已經和張忠謀見面，他的狀態非常好；此次來台的目的，也是為了見老朋友，今天就會離開，早上享用一頓美味的「台式早餐」。

責任編輯／陳盈真

