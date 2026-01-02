步入中年後床事力不從心？醫提醒「睪固酮缺乏症候群」常見卻易忽略！3類症狀你中了嗎





一名52歲的科技業主管，近期因晨勃次數變少，從事親密行為常感力不從心，因此求診泌尿科。經檢查發現，睪固酮濃度僅約220 ng/dL上下，低於臨床標準300 ng/dL，確認為睪固酮缺乏症候群。鼻內凝膠治療三週後，精神與體力明顯變好、晨勃逐漸恢復，之後配合重量訓練六個月，除肌肉量增加，原本偏高的的血糖也獲得控制。醫師指出，睪固酮缺乏症候群（Hypogonadism或TDS）的表現是男性相當常見卻容易忽略的疾病。若出現「累、胖、沒性慾、情緒差」等問題，可盡早向泌尿科求助，透過科學檢查與治療，重新找回自信與活力。

常見卻容易忽略！睪固酮缺乏症候群3類症狀

臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師戴盟哲指出，所謂的「男性更年期」並不完全貼切，因為不像女性更年期般急遽且有明確的停經表現，而男性睪固酮分泌每年緩慢下降1～2%，因此症狀常被忽略。台灣研究顯示，若以總睪固酮低於300 ng/dL為準，40歲以上男性中約有四分之一屬於偏低。此外，睪固酮不足也和肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響：荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，而內臟脂肪又會把睪固酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，形成惡性循環。

戴盟哲進一步說明，睪固酮缺乏症狀以「性功能變化」最具代表性，其次分別為生理變化及心理與認知影響。「睪固酮缺乏症候群」（Hypogonadism或TDS）症狀如下：

性功能變化：如性慾下降、晨間或夜間勃起減少、勃起功能障礙等；許多病人吃威而鋼或犀利士卻效果不佳，其中原因就是荷爾蒙太低。

生理變化：體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、運動減重困難、容易疲倦等

心理與認知影響：如煩躁、心情低落、易怒、注意力差、記憶減退等。

睪固酮缺乏症候群診斷與治療

戴盟哲表示，睪固酮會受到晝夜節律影響，早晨濃度最高，進食則可能壓低數值而造成誤判，因此診斷上需在上午7～11點空腹抽血，且為避免誤差，需兩次抽血確認。此外，中老年或肥胖者常因「性激素結合球蛋白（SHBG）」升高，使總睪固酮看似正常但實際偏低。若數值落在250～350 ng/dL的灰色帶，也需加驗SHBG及計算「游離睪固酮」，才能更精準反映身體真實狀態。

睪固酮缺乏症候群的治療目標為睪固酮回到450~600 ng/dL的生理範圍，並改善相關症狀。治療方式包括經皮凝膠、鼻內凝膠、口服藥物或針劑，各有使用方式與頻率，需與醫師討論最適合的選項。例如，有生育需求的年輕男性就不適合直接補充睪固酮，以免抑制精蟲生成。

一般情況，治療三週後精神與性慾會改善；三到六週可改善情緒與勃起功能；肌肉量與骨密度則需半年以上才會明顯提升。

4招助提升睪固酮分泌 ！醫提醒4症狀及早就醫

許多男性步入四、五十歲後，以為只是壓力大或自然老化，卻沒想過體力下降，如：早上起床沒精神、工作時注意力不集中、晚上回家只想休息，甚至對房事興致缺缺等，可能是「睪固酮缺乏症候群」（Hypogonadism或TDS）的表現。

另外，許多人擔心補充睪固酮是否會誘發攝護腺癌。戴盟哲解釋，現有醫學證據顯示，補充睪固酮不會引起新的攝護腺癌。但是，治療過程中需定期追蹤PSA與血紅素等指標，以確保安全。除了治療之外，以下4方法有助身體自然提升睪固酮分泌：

規律重量訓練

減重

良好睡眠

均衡飲食

他亦強調，藥物只是輔助，真正能長期維持健康的仍是生活方式。建議男性若出現「累、胖、沒性慾、情緒差」等問題，不妨盡早向泌尿科求助，透過科學檢查與治療，重新找回自信與活力。

資料提供：臺北市立聯合醫院

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



