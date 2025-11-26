「步入嘉境」新書亮相！ 嘉義縣書寫15條山林步道故事

嘉義縣 / 綜合報導

為了讓更多民眾，可以領略嘉義縣豐富自然資源，縣政府攜手雜誌社出版《步入嘉境》一書，集結縣內15條步道，邀請民眾來嘉義走走，與山一起呼吸。

沿著舊鐵道步步向前，整片柳杉林延道展開，嘉義眠月線是許多登山客心中所愛；沿著茶園步道慢慢往上走，來到梅山鄉二尖山步道，你就可以遠眺這一片抹茶色風景，台灣山明水秀，嘉義縣內更是富藏這些珍貴山林資源，嘉義縣政府因此攜手雜誌社，出版書籍《步入嘉境》，以細膩文字及影像，為大家介紹嘉義縣內15條代表性步道。

嘉義縣長翁章梁說：「那到嘉義的山區，事實上它是一個非常漂亮的地方，有高大的這些森林，也有看到像臥虎藏龍一樣的竹林，所以去那邊你可以進入到嘉義人的生活，也可以買我們的咖啡跟茶葉。」

整本書以尋訪歷史足跡，探索地方產業，親近自然景觀為3大主題架構，串起嘉義的自然生態與人文故事，期盼讀者可以挖掘更多，嘉義縣步道的原始林相魅力，媒體人李佩書說：「我上次拜了這本書所賜，真的去走了一趟眠月線，真的是不想回來，至少要留到三天兩夜，好嗎。」

電視節目製作人麥覺明說：「現在大家工作都很累，那你想要追求健康，然後舒展你的身心，規劃好這個去的路線，不管當天，2天、3天，甚至4天、5天long stay都可以。」15條步道15段故事，走進山林一起重新認識，腳下這片土地。

