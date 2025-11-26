「步入嘉境」新書亮相！ 嘉義縣書寫15條山林步道故事
嘉義縣 / 綜合報導
為了讓更多民眾，可以領略嘉義縣豐富自然資源，縣政府攜手雜誌社出版《步入嘉境》一書，集結縣內15條步道，邀請民眾來嘉義走走，與山一起呼吸。
沿著舊鐵道步步向前，整片柳杉林延道展開，嘉義眠月線是許多登山客心中所愛；沿著茶園步道慢慢往上走，來到梅山鄉二尖山步道，你就可以遠眺這一片抹茶色風景，台灣山明水秀，嘉義縣內更是富藏這些珍貴山林資源，嘉義縣政府因此攜手雜誌社，出版書籍《步入嘉境》，以細膩文字及影像，為大家介紹嘉義縣內15條代表性步道。
嘉義縣長翁章梁說：「那到嘉義的山區，事實上它是一個非常漂亮的地方，有高大的這些森林，也有看到像臥虎藏龍一樣的竹林，所以去那邊你可以進入到嘉義人的生活，也可以買我們的咖啡跟茶葉。」
整本書以尋訪歷史足跡，探索地方產業，親近自然景觀為3大主題架構，串起嘉義的自然生態與人文故事，期盼讀者可以挖掘更多，嘉義縣步道的原始林相魅力，媒體人李佩書說：「我上次拜了這本書所賜，真的去走了一趟眠月線，真的是不想回來，至少要留到三天兩夜，好嗎。」
電視節目製作人麥覺明說：「現在大家工作都很累，那你想要追求健康，然後舒展你的身心，規劃好這個去的路線，不管當天，2天、3天，甚至4天、5天long stay都可以。」15條步道15段故事，走進山林一起重新認識，腳下這片土地。
更多華視新聞報導
2025「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」健行活動 開放報名
中國遊客雪中登長城 城牆步道成「溜滑梯」
高雄大樹「光電板吃掉山林」居民憂滅村 陳其邁：要求停工
其他人也在看
教育部表揚大專校院績優暨資深優良校安人員 (圖)
114年度教育部「大專校院績優暨資深優良校安人員」頒獎典禮27日在嘉義縣舉行，表揚17名績優校安人員，以及服務年資超過15年的資深優良人員。中央社 ・ 9 小時前
恐怖！ 71歲駕駛疑反應不及 撞倒機車「再將騎士前推」
高齡駕駛又肇事了嗎？25日下午3點多，一名71歲女駕駛，行經嘉義台一線275.5公里處時，疑似來不及反應，追撞準備跨越路口的77歲女騎士，後座男乘客摔飛。只見被撞的女騎士還來不及爬起身來，車子又繼續往...華視 ・ 11 小時前
教育部表揚17校安人員 取代教官成校園防護力量
（中央社記者陳至中台北27日電）教官逐步退出校園後，校安人員成為校園防護的主要力量。教育部今天在嘉義縣表揚17名績優人員，肯定投入交通安全、防制藥物濫用、房屋租賃等服務，幫學生解決生活的大小事。中央社 ・ 10 小時前
歲末最殺！ 花蓮分署稀有黃金飾品12/2拍賣
歲末年終，想為自己添購1份保值、增值的資產嗎？法務部行政執行署花蓮分署將於12月2日（二）舉行本年度最「金」彩的「123全國聯合拍賣會」，不僅推出多筆地點佳、價格實惠的優質不動產，現場更將釋出多件稀有黃金飾品，近期金價行情持續看漲，絕對是民眾年終撿便宜、理財置產的絕佳機會。自由時報 ・ 1 天前
花蓮分署稀有黃金飾品12/2拍賣 (圖)
行政執行署花蓮分署將於12月2日釋出多件稀有黃金飾品、多筆地點佳價格實惠的不動產，提供民眾年終撿便宜、理財置產好機會。中央社 ・ 1 天前
六興宮建廟200年！泥塑王得祿神像入神 明年媽祖生正式亮相
嘉義縣溪北六興宮供奉的正黑面三媽，原本是王得祿將軍在溪北自宅供奉的神尊，為感謝媽祖保佑，王得祿當年集結附近6個村莊，創建溪北六興宮，今年正好是六興宮建廟200周年，也是王得祿256歲聖誕，廟方特別請泥塑藝師張瑞益塑出一尊王得祿神像，27日完成祭拜儀式後，舉行「入神物」科儀，由於泥神像只是初胚，明年媽祖生將正式亮相，未來將供奉在六興宮正殿供信眾參拜。中時新聞網 ・ 7 小時前
嘉義縣邀民眾走步道 縣長北上舉辦"步入嘉境"新書發表會
生活中心／蔡承翰 台北報導嘉義縣擁有上百條步道，近年縣府積極推動步道觀光，26號特地北上舉辦「步入嘉境」新書發表會，邀請民眾走步道，體驗當地山林之美。民視 ・ 18 小時前
嘉義溪北六興宮為清代名將王得祿塑神像（3） (圖)
嘉義新港溪北六興宮27日結合佛、道教科儀，為特別請來泥塑工藝師打造的清代將軍王得祿神像舉行「得祿妙哉」入神儀式，包含嘉義縣長翁章梁（右3）、民進黨立委陳冠廷（右2）、新港鄉長葉孟龍（右）等人出席見證。中央社 ・ 4 小時前
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 8 小時前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech ・ 1 天前
楓紅雲海交織！2025全球必訪旅遊勝地 攝影達人領路玩攝阿里山
迎來楓紅的季節，阿里山不僅櫻花聞名，秋天更是賞楓熱點，阿里山森林遊樂區熱門的賞楓景點-小笠原山，每年吸引眾多遊客上山追楓、賞雲海、觀日。為了吸引更多「追楓族」住房，位於園區內的阿里山賓館，特邀生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客美拍阿里山楓紅季節雲海交織的夢幻畫面。凡於12月指定日期入住的房客，可享攝影達人黃源明帶路，前往楓紅秘境、美拍磅礡雲海，為旅途留下永恆美照。中時新聞網 ・ 1 天前
〈 中華旅行社 〉武陵櫻花季 浪漫三日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 1 天前
新北第二波微笑山線大縱走即起線上報名
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，推出多條結合自然、生態與人文 […]民眾日報 ・ 1 天前
新北芒花季熱力綻放 九份山城變身銀白仙境
新北市瑞芳區九份山城自11月起迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬季的九份更加靜謐浪漫，非常適合親子家庭安排一趟輕鬆自然的小旅行，在山海間留下珍貴的季節回憶。新北觀旅局盤點瑞芳區三大熱門賞芒據點，從適合家庭輕鬆漫步的報時山，到視野遼闊的基隆山步道，再到攝影愛好者必訪的不厭亭，每一處都能感受芒花的療癒魅力，不論大人、小孩都能盡情享受大自然的美好。首先推薦鄰近九份老街的基隆山步道，自步道口至山頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，一路向上能逐漸看見東北角海岸線展開眼前；抵達山頂後，山海一線的壯闊景色令人心曠神怡。步道視野廣闊，是親子共度戶外時光的絕佳地點。想捕捉最經典的芒花美景，絕不能錯過瑞芳通往雙溪的102縣道上的不厭亭。這座知名觀景台是芒花攝影的朝聖點，每年吸引許多遊客前往拍照。冬季山頭從翠綠轉為銀白，芒花在光影下輕輕搖曳，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如一幅動態芒花畫作。不厭亭停車便利，也很適合作為家庭自駕遊的中繼休憩點，輕鬆欣賞最具代表性的山城景色。若想輕鬆無負擔地賞台灣好新聞 ・ 11 小時前
WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元
世界棒球經典賽（WBC）明年3月在東京開打，球迷躍躍欲試想到現場為中華隊加油，但門票一票難求！在大谷翔平宣布參戰後，更是一位難求。目前旅行社已推出「保證取票」套裝行程，價格從新台幣8萬2000元至32萬8000元不等。有球迷無奈表示，若買不到票，只好到東京巨蛋外「聽漏音」。旅遊達人也建議，可飛大阪再轉車前往東京，以節省旅費。TVBS新聞網 ・ 1 天前
五福旅遊留才、育才 大手筆獎勵優惠50名績優業務赴歐洲考察
五福旅遊為肯定年度表現優異的業務，並深化歐洲線領域專業養成，11月起陸續安排兩梯次員工獎勵旅遊行程，依營運績效提供 50 名績優同仁前往歐洲義大利，以及德國、捷克、奧地利經典路線。此次獎勵措施除最高提供「團費全額補助」外，每位入選同仁並享有 5 天有薪榮譽假，期望讓同仁在充電與成長間取得平衡。中時財經即時 ・ 12 小時前
中國赴日機票49萬張取消！旅遊達人曝當地現況：台灣人日本機票買起來
中日外交關係持續緊張，北京當局近期建議民眾避免前往日本旅遊，引發史上罕見的大規模退票潮。這波政治風波不僅重創中國航空業，更對日本觀光產業造成衝擊，但同時也為台灣旅客創造前往日本旅遊的絕佳時機，日本旅遊食尚玩家 ・ 16 小時前
日本南九州登山趣 搭台灣虎航直飛宮崎 六大健行路線全攻略
宮崎位於九州南端，一年四季陽光燦爛，擁有壯麗山海與濃厚的神話色彩。對熱愛健行的山友來說，這裡就是夢幻樂園，山徑連綿、景色多變，還能在下山後品嘗美味的宮崎牛、地雞料理與新鮮海產，補充滿滿能量。七逗旅遊網 ・ 1 天前
盧秀燕訪視和平區桃山部落 視察雪山坑步道同框巨人之手
台中市長盧秀燕今（27）日前往和平區桃山部落視察地方觀光建設推動情形，並前往今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」，盧秀燕表示，建設要達到原始山林化、維養、原民化、行銷等多重中廣新聞網 ・ 7 小時前
免費入場抽饗食天堂餐券！桃園美食旅遊展12／5登場 消費滿5千加碼抽iPhone 17
「2025桃園國際旅展暨美食伴手禮展」將在12月5日到8日，於桃園會展中心盛大登場！今年旅展匯聚國內外旅行業者、主題樂園、特色民宿，以及各地人氣美食與伴手禮。網路預約就能免費入場、抽饗食天堂餐券，消費滿5,000元還可加碼抽iPhone 17。鏡報 ・ 10 小時前