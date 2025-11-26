「步入嘉境」新書 嘉義縣書寫15條山林步道故事

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣政府及天下雜誌攜手出版「步入嘉境－15條嘉義縣步道，與山一起呼吸」，全書以細膩文字及影像記錄縣內15條代表性步道。26日在松山文創園區舉辦新書發表會，嘉義縣長翁章梁、「MIT台灣誌」電視節目製作人麥覺明及「微笑台灣」頻道總監李佩書邀請民眾走進嘉義，用雙腳認識這片土地。



全書以「森，文化」、「慢，風土」、「尋，自然」3大主題為架構，串起自然、生態與人文故事，阿里山眠月線、祝山觀日步道、梅山太平雲梯雲之南道與梨子腳山步道等人氣步道皆收錄於書中。



李佩書在發表會為眾人導讀書本亮點，李珮書表示，步道旅行最迷人之處在於「慢下腳步、理解背後的文化脈絡」，大家如果上山，務必多留一些時間給自己，好好感受自然與在地文化。



麥覺明說，現在生活節奏緊湊，若民眾想追求健康、放鬆身心，就要打開這本書，好好閱讀步道資訊與文化背景，找到適合自己的步道，無論是1天、2天或3天以上的Long stay，只要打開五感神經，就能體驗嘉義山林最純粹的療癒。



翁章梁表示，全書收錄步道難度不一，健行新手或登山常客都很適合閱讀，再根據自己的體力跟經驗挑選適合步道。嘉義縣山林美景多元，無論是巨木群、竹林、茶園或是瀑布，都能讓登山客感受大自然，還能購入嘉義精品咖啡、高山茶，歡迎大家親自走一趟嘉義。



嘉義縣文化觀光局表示，即日起同步推出「慢遊嘉義LINE@」數位集章活動，活動至115年2月1日止，遊客只要前往15條指定步道完成數位集章，完成1條步道可獲得1次抽獎機會，有機會抽中「步入嘉境」專書。本書已正式上市，可於天下雜誌網路書店、博客來及誠品書店購入。