步台灣藝人後塵？日本藝人接連表態「永遠支持一中」：中國是第二故鄉

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。這兩年多在中國發展的日本歌手美依禮芽在微博發文表態，稱「中國對我而言就是我的第二個故鄉，我永遠支持一個中國」之後，在中國當演員的日本55歲男星矢野浩二（浩歌），同樣在微博發文表態「永遠支持一個中國」。

日本男星矢野浩二2001年赴中國發展後，25年來參演多部電影、電視劇等，甚至曾主持陸綜，不過同樣持續出演不少日劇，曾在日劇《派遣女醫X》第四季飾演會長王超。矢野浩二的老婆則是重慶人，兩人育有一女，女兒為中國國籍。

如今中日關係緊張，矢野浩二18日在微博發文表態，提到25年前自己獨自來到中國，稱「從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友誼、人生的意義，在這裡，我有兄弟、有家人、有浩家人的愛和陪伴與支持」。

他表示「中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識『家』的地方」，最後矢野浩二強調，「我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國，我永遠愛你們」。

不過矢野浩二並不是第一個表態的日本藝人，日本歌手美依禮芽此前就第一個在微博發文表態，發文表示「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國。」

美依禮芽（MARiA）本名水橋舞，1992年1月31日出生於日本茨城縣土浦市，除了是日本女歌手、作詞人，也是男女雙人音樂組合GARNiDELiA成員，代表作有《極樂淨土》，也曾參與內地綜藝《乘風破浪的姐姐》，多次表達中國對中國的愛。

