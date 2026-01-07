步委內瑞拉後塵？栗正傑預測：美下個禮拜恐對這國動手

伊朗貨幣對美元和其他主要外幣大幅貶值，觸發民眾的憤怒；伊朗反政府示威活動已持續11天，蔓延至數十個城市和主要商業中心。退役少將栗正傑預測認為，美軍可能下個禮拜就會對伊朗動手。

栗正傑7日在政論節目《新聞大白話》中認為，美軍可能下個禮拜就會對伊朗動手，雖然看到伊朗這次突然通膨到52%這麼高，引起各地的暴動。根據外電報導，總共有250處，伊朗幾乎全國各大城市都已經發生，因為經濟混亂所造成的暴動。他不相信這次的暴動純粹只是經濟上的問題，背後一定有某一些境外的勢力，在操弄這些事，不然伊朗為什麼突然之間貨幣會貶值到這麼嚴重，然後引起民眾暴動。

栗正傑接著表示，從去年以色列跟伊朗的戰爭來看，雙方互相使用空襲的方式。初期的時候，以色列還可以擋住伊朗的導彈攻擊，但是在12天的戰爭後半期，我們看到以色列攔截導彈，已經漸漸的攔不住；伊朗也找到其中的竅門，很容易就突破以色列的防空導彈，攻擊到以色列總理納坦雅胡的宿舍，還有以色列國防部的重要據點，甚至於港口、機場都被攻擊到。

栗正傑指出，以色列跟伊朗最後這12天的戰爭，在美國動用B-2轟炸機對伊朗實施轟炸之後，最後宣告結束。可是這場戰爭，他不認為是真的停戰，因為現在聽說伊朗正在積極補充導彈，然後更增加導彈上的技術。納坦雅胡事實上非常緊張、也非常著急，因為以色列是沒有什麼國土縱深的，如果一旦遭導彈攻擊，很可能會遭受到滅國之災。

