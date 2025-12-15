步楊冪後塵？ 迪麗熱巴人紅戲不紅 連5劇仆街

楊冪曾連仆三部作品，其中包括「狐妖小紅娘」。(取材自微博)

大陸人氣女星迪麗熱巴主演的新劇「梟起青壤」近日收官，但整體而言，該劇播放量未達預期，劇情熱度和口碑也差強人意，豆瓣評分只拿到6.2。有網友細數熱巴2022年至今主演的五部電視劇，成績皆不亮眼，因此質疑她和「前老闆楊冪」一樣陷入「人紅戲不紅」境地。

奇幻愛情劇「梟起青壤」日前大結局，迪麗熱巴飾演的「聶九羅」有著雙重身分，白天是清冷雕塑家，夜晚則化身「南山獵人」，顛覆性演技獲讚打破「美女花瓶」固有印象。尤其她為了貼近角色，提前半年進行唐刀特訓，劇中九成高危險動作更親自上陣。

不過，「梟起青壤」被指「魔改」原著、多線敘事導致主線鬆散、關鍵暗黑情節被簡化，邏輯鏈斷裂，使得全劇後期成績下滑，播出14天後，單日預估播放量跌破1658萬的平台警戒線，導致評級被下調，由開播時的最高級別S+降級為S。

不只如此，熱巴也被網友挖出，自2022年起，她主演的「與君初相識」、「公訴」、「安樂傳」、「利劍·玫瑰」再加上「梟起青壤」等五部電視劇，播出成績皆不如預期，被指「五連仆」。相對她的高知名度，可說是陷入「人紅戲不紅」困境。

甚至有網友聯想到，熱巴似乎走上了她前老闆楊冪曾走過的路。據悉，楊冪在2024年一口氣推出三部作品，想從流量女星轉型為實力派，沒想到「哈爾濱一九四四」、「狐妖小紅娘」、「沒有一頓火鍋解決不了的事」三部作品票房、口碑皆不理想，讓她一度陷入低潮。

眾所周知，熱巴是娛樂圈頂流，長紅不衰的她，一個九秒的紅毯視頻就能在微博吸引超過1800萬次觀看。但她尚未完成從「流量符號」到「劇集品牌」的轉換，讓不少網友直呼可惜。更有評論指出，熱巴「扛劇能力不足」，缺乏爆款代表作。

