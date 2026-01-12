步槍子彈採購貴3倍？ 顧立雄：自製16元、採購15.53元

國民黨立委馬文君質疑國軍自製5.56公厘步槍彈外銷美國，每顆價格約6元，但現在採購價格竟然貴了3倍，疑有隱情。對此，國防部長顧立雄今早（12日）表示，兩者子彈製造內容有所不同；昨跟軍備局討論，軍備局自製的子彈價格是16元，對外現在採購的標價為15.53元，這兩個是不能夠相比的。

國防部長顧立雄。（中天新聞）

顧立雄上午受邀到立法院外交及國防委員會報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」並備質詢。會前受訪說明步槍子彈採購問題。

顧立雄指出，這個採購，記得最早是在民國94年，後來好像第二份合約應該是在101年。要說明的是，它跟軍備局自製全部的子彈都不一樣，因為它的彈藥的發射藥、底火，還有包材，還有整個運輸，都是由美方提供的。

顧立雄說，「所以我們只負責其他彈殼跟彈筒，還有組裝而已，所以這個部分的合約，我們是按照我們台美之間雙方的合作機制來進行的，所以跟我們製作這個全彈的價格應該是不一樣。」

顧立雄表示，「我昨天有跟軍備局討論，大概我們現在提供給陸軍的部分，軍備局的子彈大概是16塊，然後對外現在採購的標價，標出去的價格是15.53（元），所以我想這兩個是不能夠相比的。一個是我們從底火、發射藥、整個都是我們在做，一個是由美方來提供相關重要的發射藥，跟底火，所以我想可能不要把這兩個事情做一個混淆。」

國防部去年底開標子彈採購案，其中5.56公厘步槍彈採購量高達6200萬發，金額11億6932萬元。國民黨立委馬文君質疑，205兵工廠具備自製能力，自製外銷每發約6元，現在卻以每發18.82元對外採購，價格高出近3倍，完全說不過去。

馬文君質疑，205兵工廠已完成遷廠並投入生產，依國防部資料，遷廠後輕兵器彈藥年產量可達近1億發，5.56公厘步槍彈年產量提升至4000萬發，根本不存在所謂「產能不足」。

馬文君進一步質疑，過去2005年至2011年間，美軍曾向台灣採購約3億發子彈，供海外戰場使用，每發價格約6元，直到2020年外銷價格仍維持6元，顯示國軍自製彈藥不僅成本低、品質也獲肯定。她並駁斥「純代工」說法說，當年國軍兵工廠並非只收代工費，仍負責大部分生產工作。