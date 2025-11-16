「步步花開洄瀾go」健走 漫步鯉魚潭畔感受客家文化與縱谷秋意

為推廣花東縱谷的自然風光與客家文化特色，花蓮縣政府客家事務處在鯉魚潭潭北舉辦「步步花開洄瀾go」健走活動，吸引上千名鄉親及遊客共襄盛舉（見圖）。現場結合健走、表演、市集與摸彩等多元活動，讓大家在輕鬆步伐中親近大自然，悠閒感受洄瀾的秋日魅力與客家文化的溫度。

健走路線環繞鯉魚潭北岸，沿途風景秀麗、湖光山色相映成趣，適合親子與長輩共同參與。許多鄉親一邊漫步、一邊欣賞湖面倒映的山影與景緻，沿途談笑聲此起彼落，洋溢著溫馨愉快與秋日午後的悠閒氛圍。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有壯麗山海與多元族群文化，客家族群長期在地深耕，為花蓮注入勤勞、質樸與團結的力量。縣府希望透過結合運動與文化活動，讓更多人以輕鬆的方式走進土地、親近文化，並實踐永續旅遊的精神，讓花蓮的自然與文化共榮共好。

?客家事務處長潘乾鑑表示，「步步花開洄瀾go」象徵客家文化在花蓮的延續與綻放。透過健走、表演與市集的多層次體驗，讓民眾自然地感受客家之美。此外，本次活動與花蓮縣政府觀光處與環保局共同辦理，不僅推展永續的觀光旅遊，且融入減碳友善環境精神，在縣府各單位通力合作下，以實際行動支持文化推廣與永續理念，讓參與鄉親在健走之餘，也能感受到縣府對環境、觀光與文化的共同重視。

活動現場安排客家歌手帶來動人演出，展現客家語言的韻味與生命力；深受親子喜愛的歡樂泡泡秀，更是掀起高潮，大小朋友在繽紛泡泡中歡笑連連。周邊的客家特色市集更是人潮不斷，豐富的客家美食，讓鄉親在健走之餘，也能透過味覺體驗感受客家的好味緒。活動尾聲舉辦摸彩抽獎，抽出多項實用好禮，現場驚喜連連、掌聲不斷，為活動畫下熱鬧而溫馨的句點。