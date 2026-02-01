步行深蹲"鴨子步" 燃脂訓練核心肌力

午安~看過鴨子走路，有沒有學過鴨子走路？研究證實如果我們學鴨子走路，會比深蹲，更適合久坐的人，運動鍛鍊下半身。

鴨子步，Duck Walk，是一種模仿鴨子走路的運動方式，通常是蹲著，向前移動。

鴨子步運動，需要分開雙腳，彎曲膝蓋，蹲在低的位置向前走。鴨子步看起來很有趣，但是實際去做，就會發現全身的肌肉都在運動。

怎麼學鴨子走路呢~起始的姿勢是把雙腳打開，與肩同寬，膝蓋微彎，臀部向後坐，但是重心卻不是向後，而是要放在整個腳掌上，才不會跌倒。

鴨子步移動的時候，保持蹲的姿勢，將一隻腳向前移動，接著再將另一隻腳跟上，像走路一樣，一步一步跟上持續向前移動。

鴨子步要注意姿勢，就是保持背部挺直，核心收緊，避免過度前傾。

如果是新手嘗試的話，建議可以從半蹲開始，扶著牆壁練習平衡，以及感受重心的位置。

專家建議每星期進行兩次到三次鴨子步，每次持續10分鐘到15分鐘。當然也可以拆成每天做一次，5分鐘就好，從小步練習。

鴨子步本質上是一種步行深蹲，把深蹲當成走路來練習，練到的是臀部前面的肌肉，髖屈肌，它負責抬起雙腿和彎曲腰部。所以開始做，小步就好。

不過，如果有膝蓋炎、腰痛背痛的、平衡差、心臟病、孕婦或有關節平衡心問題的長者要注意，可能不太適合鴨子步，建議先諮詢醫生。

