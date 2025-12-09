步訓部性別平等座談 維護友善工作環境

記者謝承宏／綜合報導

為深化官兵對《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）精神的認識，並提升對多元性別及多元家庭議題的理解，陸軍步兵訓練指揮部日前舉辦「CEDAW理念宣導座談」，由副指揮官張上校主持，並邀請教育部性平人才庫專任輔導員晏向田，以「CEDAW視角下的多元性別與家庭」為題實施專題講座，課程以實例與互動方式，引導官兵認識不同性別、性別特質與家庭型態的權益與需求，強化性別平等與不歧視觀念，現場反應熱烈。

張副指揮官表示，CEDAW強調消除性別歧視、保障多元性別與女性權益，其核心理念與國軍推動安全、友善與尊重的工作環境相符，期盼透過此次座談，使官兵更深入了解CEDAW精神，並在職場與生活中實踐尊重差異、維護平等的價值，共同營造包容和諧的團隊文化，凝聚單位向心與戰力。

步訓部辦理下半年性別平等座談，落實性別平權觀念，友善工作環境。（步訓部提供）