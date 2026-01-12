記者謝承宏／綜合報導

陸軍步兵訓練指揮部日前辦理連續假期前軍法紀宣教，由政戰主任秦上校主持，邀請法務部調查局鳳山站副主任郭立瑋及南部地區財務處處長吳上校擔任宣講者，透過近期實務案例分享、互動式宣導等方式，深化官兵反詐與保密觀念。

講習中，郭立瑋以近期案件為例，說明中共常以金錢利誘、人際網絡、宮廟組織及騙取銀行帳戶等方式，逐步拉攏、吸收和滲透國軍人員，提醒官兵切勿因僥倖心理或貪念誤觸法網，不僅危及個人前途，更影響單位整體安全。

秦主任表示，近期詐騙、共諜案件並非是單一軍紀個案，而是攸關國軍整體安全的重大警訊，防制詐騙、共諜滲透須從平時落實軍法紀與保密教育作為做起，全體同仁應提高警覺、即時通報可疑情事，共同守護部隊純淨與國家安全。

步訓部辦理防詐宣教，強化反詐保密意識。（步訓部提供）