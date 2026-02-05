步訓部「鋼鐵耐力賽」24H極限耐力挑戰

▲陸軍步兵訓練指揮部舉辦24小時鋼鐵耐力賽，24小時不間斷的耐力考驗，磨出穩定心志與抗壓能力。（圖／記者莊全成翻攝）

[NOWnews今日新聞] 陸軍步兵訓練指揮部舉辦「金湯破曉行動-鋼鐵24H耐力賽」，官兵在長達24小時不中斷的高強度運動中，以體力為基礎、以意志為核心，完成一場對耐力最直接也最殘酷的考驗。各隊最終累計突破400圈目標，在時間與疲勞的雙重壓力下，撐出屬於鋼鐵部隊的硬實力。

▲步訓部鋼鐵耐力賽由少將指揮官朱庸邦鳴槍起跑。（圖／記者莊全成翻攝）

活動橫跨日夜節奏，白天是持續消耗的體能負荷，夜晚則是精神與專注力逐步下滑的關卡，而破曉前的時段，更是對耐力最嚴苛的試煉。雙腿沉重、呼吸急促、思緒遲緩，都是必經過程，但官兵沒有被疲勞擊倒，而是穩住步伐、守住節奏，在「再一圈」的自我對話中，把極限一點一滴往後推。

▲烈日下揮汗前行，官兵穩定節奏完成一圈又一圈，展現驚人體能與意志力。（圖／記者莊全成翻攝）

這場賽事，比的不是速度，而是誰能在長時間消耗中維持穩定；考驗的不只是肌耐力，更是心理耐受度與抗壓韌性。官兵在輪替中互相支援、在低潮時彼此鼓舞，讓個人的疲憊被團隊承接，將分散的體力串成不間斷的戰力鏈。

▲耐力賽獲獎名單，女子組：中士吳欣恬、中士陳靖晅、中尉莊嘉柔。男子組：上士康昭賢、雇員陳琪明、士官長林建宏。（圖／記者莊全成翻攝）

步訓部表示，24小時的連續耐力挑戰，磨出的不只是體能，而是面對長時間任務時的穩定度與持續力。未來將持續以實戰導向規劃訓練，讓這份從黑夜撐到天亮的耐力，成為部隊最可靠的基礎戰力。

