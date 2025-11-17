步道拓寬、綠化升級！新北土城捷運周邊環境再優化
新北市推動友善步行環境建設，進行「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，新北市長侯友宜今（17）日前往視察、關心工程進度，指出工程進度已逾93.7％，預計今年底可完工。
侯友宜表示，板南線的海山捷運站的1、2號出口每天光進出的就有4萬4000人次，這裡面的環境攸關人行友善，為改善步行環境，這一、兩年市府投下大筆的經費，不但先建構新北高工的地下停車場讓停車更方便，新北高工拆掉圍牆更具通透性，結合步道環境做一個大幅整理。
侯友宜指出，改善工程讓民眾從海山站1、2號出口可以安心的步行，也是一個大家可充分利用的市民廣場、長輩的休閒的地方。「所以今天看到人行的一個友善步道，我們非常非常的開心，大家一起加油，讓土城環境可以更優化，可以更便利、更舒服」。
新北市城鄉局指出，員和人本通行改善工程主要為改善土城暫緩重劃區及員和社宅至海山捷運站間通廊，市府規畫改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運及社宅間步行環境。
如今市府縫合捷運1、2 號出口間區域，打造約 2000 平方公尺開放廣場，並優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道，透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化，強化行走安全與舒適度，總經費約5929 萬，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費 1600餘萬元。
「這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現」，侯友宜指出，透過公共空間更新，讓城市更宜居、更有活力。未來完工後，海山捷運廣場將成為土城生活舞台與社區活動核心，讓通勤族、學童及推嬰兒車的家庭，都能享有更舒適的步行體驗。
更多中時新聞網報導
BMI非唯一指標 體脂肪才是健康關鍵
NBA》鵜鶘開除威利格林 波雷戈暫代兵符
方郁婷演貧女爭后PK范冰冰《地母》
其他人也在看
侯友宜：國民人權民主自由 中國大陸不應干涉 (圖)
新北市長侯友宜（前中）17日接受媒體聯訪表示，國民人權、民主與自由，中國大陸不應干涉，政府也要提具體方式，讓人民更安心、自由。前右為新北市副市長劉和然。中央社 ・ 6 小時前
新北土城員和人本通行環境改善 預計年底完工
新北市政府推動友善步行環境，改善土城暫緩重劃區及員和社會住宅至捷運海山捷運站間的通廊，打造舒適友善的開放廣場，提升綠化面積並優化人行道，讓民眾安全往返捷運站，目前工程進度達93.7%，預計年底完工。新北市長侯友宜今天視察表示，這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現，透過公共空間更新，讓城市更加宜自由時報 ・ 6 小時前
關心進度 侯友宜視察土城員和人本通行改善工程
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市長侯友宜今（17）日侯友宜市長前往視察「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，關 […]民眾日報 ・ 5 小時前
傳藍白有望明年3月前整合 蘇巧慧：我的面試官始終是新北市民
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導身兼民眾黨台北市黨部代理主委的秘書長周榆修，近期接受訪問時鬆口，藍白陣營有望在明（2026）年3月前完成縣市長選舉整合。對此，民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧今（16）日再次重申，她的參選是因為對新北有感情，希望能讓這座城市與人民的生活能夠更好，「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。民視 ・ 1 天前
傳藍白有望明年3月前整合？蘇巧慧：我的面試官永遠是新北市民
2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今（16）日受訪時表示，她的參選是因為對新北有感情，希望能讓這座城市與人民的生活能夠更好，她尊重其他人「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「新北歡樂耶誕城」熱鬧登場 光雕秀+燈飾點亮馬戲盛典
天氣漸漸變冷，也即將邁入冬天，許多地方都點上了聖誕燈飾。一年一度的新北耶誕城也盛大登場，今年以馬戲團為主題，除了打造像是馬戲棚的耶誕樹，還有動畫光雕投影秀，以及各式各樣的主題燈飾能夠欣賞，希望帶給大家...華視 ・ 1 天前
侯友宜視察土城員和人本通行改善工程進度 預計年底完工
新北市政府持續推動友善步行環境建設，新北市長侯友宜十七日前往視察「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，關心工程進度並與地方民意代表及施工團隊交流，員和人本通行改善工程主要為改善土城暫緩重劃區及員和社宅(自行興建五百三十四戶及容積捐贈一百三十五戶)至海山捷運站間通廊，市府規劃改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運及社宅間步行環境，目前工程進度已逾百分之九十三點七，預計年底完工。新北市城鄉發展局表示，捷運海山站每日出入人次逾四萬四千人，為土城人流最多的捷運站，過去出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市府縫合捷運一、二號出口間區域，打造約二千平方公尺開放廣場，並為促進員和社宅與周邊社區共融，重新檢視通學、通勤動線，優化捷運廣 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
新北長青趣味運動會 2500長者同歡
新北市社會局15日在中和錦和運動公園舉辦重陽敬老活動「新北市長青趣味運動大會」，來自全市29區、超過2500名長者參與，新北市長侯友宜到場與長者們互動，鼓勵大家多運動，同時承諾持續打造更完善的高齡福利，包括健保補助、重陽禮金與敬老卡優惠等，讓長者外出更方便，參與更多活動。中時新聞網 ・ 1 天前
普發現金一萬 國聯飯店買萬送萬普發金放大住房餐飲禮遇專案
【陳揚盛／綜合報導】隨著「普發現金一萬」拍板定案，各行各業紛紛推出相關普發優惠。坐擁「大巨蛋第一排」的國聯飯店，即日起至12/30推出買萬送萬，普發金放大禮遇專案，「國聯景觀套房一泊二食」買萬送萬，每房每晚包套原售價2萬7000元，現優惠價1萬元 (含稅、服務費)，套裝內容包括國聯景觀套房入住一晚（面Taipei 101景觀）、板石咖啡廳自助式早餐二客、冠軍牛肉麵二客，國聯景觀套房含早餐住宿券一張。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前
普發一萬商機 台北凱達平日豪華套房買一送一、家庭房買一送二
【陳揚盛／綜合報導】為搶攻普發一萬商機，台北凱達大飯店以「全民共享、幸福放大」為概念推出「豪享度假」超值限量住房專案，即日起至2026/4/30止，只要一萬元即可於週一至週四入住豪華套房享買一送一、家庭房買一送二，周五每晚也只要加價400元，直接把幸福加倍放大！再搭配11月的周年慶優惠，住宿透過官網訂房入住滿4888元，再加碼贈500元抵用券；餐飲則是全館餐飲消費滿千贈百、早餐買一送一。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 5 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 3 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 6 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前