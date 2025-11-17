步道拓寬、綠化升級！新北土城捷運周邊環境再優化

新北市推動友善步行環境建設，進行「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，目前工程進度已達93.7％。（柯毓庭攝）

新北市推動友善步行環境建設，進行「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，新北市長侯友宜今（17）日前往視察、關心工程進度，指出工程進度已逾93.7％，預計今年底可完工。

侯友宜表示，板南線的海山捷運站的1、2號出口每天光進出的就有4萬4000人次，這裡面的環境攸關人行友善，為改善步行環境，這一、兩年市府投下大筆的經費，不但先建構新北高工的地下停車場讓停車更方便，新北高工拆掉圍牆更具通透性，結合步道環境做一個大幅整理。

侯友宜指出，改善工程讓民眾從海山站1、2號出口可以安心的步行，也是一個大家可充分利用的市民廣場、長輩的休閒的地方。「所以今天看到人行的一個友善步道，我們非常非常的開心，大家一起加油，讓土城環境可以更優化，可以更便利、更舒服」。

新北市城鄉局指出，員和人本通行改善工程主要為改善土城暫緩重劃區及員和社宅至海山捷運站間通廊，市府規畫改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運及社宅間步行環境。

如今市府縫合捷運1、2 號出口間區域，打造約 2000 平方公尺開放廣場，並優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道，透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化，強化行走安全與舒適度，總經費約5929 萬，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費 1600餘萬元。

「這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現」，侯友宜指出，透過公共空間更新，讓城市更宜居、更有活力。未來完工後，海山捷運廣場將成為土城生活舞台與社區活動核心，讓通勤族、學童及推嬰兒車的家庭，都能享有更舒適的步行體驗。

