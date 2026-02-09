步道沾血紙箱狂晃！竟藏受傷「龍貓」 真相讓人心疼

動保處人員為龍貓特製伊莉莎白圈。（圖／翻攝畫面）





新北市有民眾日前到土城頂埔蝴蝶步道散步時，赫然發現路邊一只打開的紙箱不斷晃動，靠近查看時，更發現裡面滿是血跡，更有一隻中型灰色鼠類蜷縮在紙箱中，後續新北市動保處人員到場，發現這隻鼠類是俗稱「龍貓」的絨鼠，經檢傷後發現右腳中指已經斷裂、腳步更有多處外傷，由於傷口較新，研判是遭棄置過程中，龍貓受傷自己反覆噬咬，或是在野外被野鼠攻擊，後續進行必要的傷口處置與治療後，目前也已轉由愛鼠協會接手照護安置。

新北動保處指出，日前接獲民眾通報，在土城蝴蝶步道散步時，發現路邊一只打開的紙箱不斷晃動，靠近查看後，赫然發現箱內布滿血跡，且有一隻中型灰色鼠類蜷縮其中，民眾擔心疑似遭人惡意棄養，因此小心將動物帶下山後，委請動保處人員到場。

紙箱中的龍貓，其中一面紙箱布滿血跡。（圖／翻攝畫面）

動保處人員到場初步確認，該動物是俗稱「龍貓」的絨鼠，初步檢傷發現右後腳掌中趾已斷裂，腳部另有多處外傷，由於傷口較新且還在出血，研判可能在棄置過程中受傷後動物自己反覆噬咬，或是在野外被野鼠攻擊。

動保處隨即安排醫療評估，先行進行必要的傷口處理與治療，以穩定其狀況，後續完成初步醫療，傷口恢復後，目前已轉由愛鼠協會接手照護與安置，提供專業後續照顧。

龍貓傷痕累累。（圖／翻攝畫面）

動保處說，龍貓屬於飼養門檻較高的特殊寵物，對環境條件相當敏感，因原生環境乾冷，耐熱能力差且不適合潮濕環境，適宜飼養溫度約在10至22度之間，超過24度容易導致中暑甚至死亡，可以說是完全不適合台灣的天然氣候，飼主需長時間開啟冷氣、除溼維持環境穩定。

動保處也說，龍貓天性膽小、易受驚嚇，不當抓取或環境壓力過大，可能出現自殘、啃咬肢體等異常行為，一旦受傷也需仰賴具特殊寵物經驗的獸醫進行治療，醫療與照護成本均不低，並非適合衝動飼養的寵物種類。

起初嘗試過包紮，但復原狀況不佳。（圖／翻攝畫面）

新北動保處最後也指出，飼養特殊寵物前，務必充分了解其飼養需求與終身責任，應落實終養不棄養，切勿因照顧困難、醫療費用或一時不便而棄養動物，依《動物保護法》第5條第3項規定，飼主不得任意遺棄動物；若違反，將依同法第29條第1項第1款處新臺幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

若發現不當飼養或疑似棄養情形，可撥打1959動保專線或新北市動保處24小時通報電話02-29596353及1999市民專線通報，共同守護動物生命與社會責任。

動保處人員為龍貓特製伊莉莎白圈。（圖／翻攝畫面）

