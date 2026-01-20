一步一善心 師大校友詹章誾第三度徒步環島「為清寒學子募款」

【警政時報 江雁武／綜合報導】用雙腳走出希望之路，為清寒學子點亮求學未來。國立臺灣師範大學樂活 EMBA 校友詹章誾，自 2026 年 1 月 2 日起第三度踏上徒步環島公益行程，為臺師大「暖陽紓困助學金專案」募集助學善款。此次行程已行至高雄，預計於 2 月 1 日返回校園，完成今年度全程公益挑戰。

詹章誾連續三年以徒步環島實踐公益初心，今年特別採取更具挑戰性的「切西瓜式路線」，自北部富貴角出發，翻越陽明山、明池、棲蘭、武陵等山區路段，以多向縱走方式貫穿台灣，象徵突破既有框架，為助學行動注入更多韌性與能量。

回顧過往，詹章誾於 2023 年首次徒步環島，以「每走一公里即捐款」的方式引發廣泛共鳴；2024 年第二度出發，改採順時針方向行走，再次成功募集逾百萬元善款，全數回饋師大清寒學子，展現長期而穩定的公益承諾。今年第三度啟程，不僅是對自我體能與意志的再挑戰，更期盼凝聚更多社會善意，讓助學資源持續擴散。

為暖陽而走，師大樂活EMBA校友再啟徒步環島助學行動。

啟程當日，詹章誾率先捐出新台幣 10 萬元響應「暖陽紓困助學金」計畫，現場師長、校友與學生齊聚送行，氣氛溫馨感人，展現師大人彼此扶持、共好共學的精神力量。校方也期盼透過此行，讓社會各界更加理解助學金對弱勢學生的重要性，攜手打造更穩固的學習支持網絡。

「暖陽紓困助學金專案」自成立以來，採取隨到隨審機制，整合校內外資源，協助面臨學費壓力或突遭家庭變故的學生，讓其能安心就學、不因經濟因素中斷學業。詹章誾表示，徒步環島不只是募款，更是一場傳遞關懷與希望的行動，「每一步，都是為孩子們多鋪一條走得下去的路。」

切西瓜式路線挑戰自我，師大校友以雙腳撐起助學希望。

他也分享，歷年行程中曾遭遇寒流侵襲、地震後道路坍方及身體不適等考驗，所幸在同學陪伴、專業裝備與師長鼓勵下持續前行。今年路線更長、縱向挑戰更高，但他希望以行動喚起社會對教育公平的關注，邀請更多人一同參與助學行列。

師大官方捐贈平台開放指定捐款「暖陽紓困助學金專案」，讓善意延續、希望不止步。

