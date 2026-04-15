一步一減碳 48萬人響應減碳存摺2.0

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《圖說》基北北桃四市共同辦理「我的減碳存摺2.0」，將步行也納入減碳計算，左一新北市副市長劉和然。〈交通局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】基北北桃四市攜手推動的「我的減碳存摺2.0」正式升級上路，今（15）日舉行「一步一減碳 城市向前看暨114年減碳大聯盟頒獎記者會」，展現跨域合作推動淨零轉型的成果。活動截至目前已吸引超過48萬3千人參與，累積減碳量突破7萬2千公斤，顯示全民減碳行動逐步落實於日常生活。

新北市副市長劉和然指出，「減碳存摺2.0」參與人數突破48萬人，顯示市民對淨零轉型的高度支持，亦彰顯四市合作的具體成效。在交通建設方面，新北市已推動淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線通車，新增26公里路網與26座車站，目前更有多條捷運路線同步施工，逐步建構完整低碳運輸網絡。

廣告 廣告

他說，此外，新北市亦推動智慧交通服務，今年9月起小一新生將全面使用「新北兒童卡2.0」，結合NFC技術提升使用便利性，並整合TPASS定期票功能。在自行車政策方面，全市已建置近700公里自行車道，YouBike站點達1,529站，日均使用人次逾14萬，為全國最大公共自行車服務網。透過捷運建設與自行車路網整合，串聯觀光與通勤需求，打造綠色生活廊道。

臺北市長蔣萬安表示，感謝各機關、企業與學校踴躍投入「我的減碳存摺」減碳大聯盟，無論是總減碳量或人均減碳量表現優異，皆顯示綠色生活已成為市民日常的一部分。

《圖說》新北市副市長劉和然頒獎表揚新北市減碳獲獎企業。〈交通局提供〉

他指出，5月起將正式把「步行」納入減碳計算，只要達到指定門檻，即可登錄回饋、兌換好禮，讓民眾在日常生活中輕鬆實踐減碳。市府也持續推動行人友善區與行人優先區，打造安全便利的步行環境，讓「走路」成為最簡單且有效的減碳方式。

基隆市長謝國樑表示，「我的減碳存摺」活動獲得各界熱烈支持，包含企業、學校與運輸業者共同參與，並提供多元獎勵資源，提升民眾參與意願。他指出，基隆市在「2025永續城市SDGs大調查」中榮獲「永續城市環境力特別傑出獎」，展現推動環境永續與綠能轉型的成果。未來也將持續導入電動公車，強化公共運輸系統，朝低碳、智慧城市邁進。

桃園市副市長蘇俊賓表示，基北北桃生活圈緊密，跨市通勤頻繁，減碳策略須由區域整合推動。「減碳存摺2.0」除延續大眾運輸減碳機制外，5月1日起正式納入步行功能，鼓勵民眾從搭乘公共運輸延伸至日常步行，建立完整減碳生活模式。

四市強調，未來將持續深化合作，透過政策整合與創新機制，擴大市民參與，讓減碳行動從交通延伸至生活各層面，逐步邁向2050淨零碳排的目標。