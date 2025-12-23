武俠世界出現軍教長官？《燕雲十六聲》玩家捏出新隊長笑翻網

（記者石耀宇／綜合報導）武俠開放世界遊戲《燕雲十六聲》近日再度掀起話題，竟有玩家利用高自由度捏臉系統，把台灣經典軍教喜劇《狗蛋大兵》裡，由許效舜飾演的「新隊長」原汁原味搬進遊戲中。造型一曝光，神似程度讓網友笑喊「又是你，你最爛！」直呼童年陰影回來了。

圖／有玩家利用《燕雲十六聲》中的捏臉系統，把台灣經典軍教喜劇《狗蛋大兵》裡，由許效舜飾演的「新隊長」復刻出來。（翻攝 Facebook）

這名玩家在Facebook分享作品截圖，只見角色頂著招牌平頭、方正臉型與略微誇張的五官比例，連新隊長那種「精神狀態不太穩定」的氣場都被還原到位。更巧妙的是，創作者利用眼窩與陰影妝容，營造出「戴大墨鏡」的視覺效果，讓人一看就認出這位被戲稱「從精神病院逃出來、當兵當到瘋掉」的瘋狂長官重生江湖。

貼文一出，立刻在社群與論壇上引爆懷舊風潮，不少網友表示光看圖就自動在腦中播放台詞，「又是你，你最爛！」「你是愛我還是恨我？」「稍息之後反攻大陸」「報告長官，我恨你」「人家是西點軍校，你是西點麵包啊！」留言區被經典台詞洗版，許多人笑稱「遊戲瞬間變成軍教片DLC」。

圖／網友立刻在留言區po出電影角色經典畫面。（翻攝 Facebook）

也有玩家從遊戲角度出發，讚嘆《燕雲十六聲》的捏臉系統細緻度驚人，從臉型寬度、五官位置到皮膚紋理、妝容細節都能微調，才有辦法這樣精準重現電影角色。有人直呼，「這遊戲根本是整形模擬器」、「先捏臉捏兩小時，才開始打怪半小時」。

目前這款「新隊長」造型已被上傳到《燕雲十六聲》的「萬相集」中，其他玩家只要在遊戲內搜尋，就能一鍵套用這款角色數據，親自操控這位瘋狂長官在武俠世界裡跑跳、打怪、闖劇情，把童年記憶與古風江湖完美融合。

