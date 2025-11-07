武俠開放世界《燕雲十六聲》全球前瞻發布會11月8日登場，直播期間放送驚喜獎勵

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險ARPG遊戲《燕雲十六聲》，全球同步的「全球前瞻發布會」將於本周六展開（11/8，台灣時區6:00 AM），期間除揭曉全新實機內容、獨家策劃試玩、公測福利等重磅消息，還有神秘嘉賓登場。

「全球前瞻發布會」將於11月8日登場（來源：燕雲十六聲官方提供）

距離2025年11月15日登陸PC（Steam/Epic/Windows）及PlayStation 5（PS5）平台僅剩最後一周，爲慶祝此一里程碑，「全球前瞻發布會」也將在播放期間放送驚喜獎勵，歡迎用戶們一起參與！

執筆你的江湖傳說——《燕雲十六聲》開啓全新武俠篇章

《燕雲十六聲》是一款以五代十國歷史時期爲背景的武俠開放世界角色扮演遊戲。

遊戲的核心特色在於嘗試將考據嚴謹的“中式武俠”元素與開放世界這一遊戲類型進行深度融合。

遊戲構建了一個廣闊的無縫地圖供玩家自由探索，其環境涵蓋了自然景觀如山川河谷，以及人文遺迹如古老地宮。

在玩法設計上，遊戲不僅將太極、點穴、獅吼功等傳統武學作爲戰鬥系統的核心，更將其拓展爲與世界互動的重要方式玩家可以運用這些能力實現飛簷走壁、隔空取物等效果，從而更立體地探索世界並解决謎題。

該作品旨在通過高自由度的探索、基於考據的武學系統以及與環境的深度互動，爲玩家營造一種沉浸式的武俠體驗，讓玩家在宏大的歷史背景下書寫自己的江湖傳奇。

《燕雲十六聲》將於2025年11月15日免費登陸PC與PlayStation5平臺。遊戲現已在Steam、Epic Games Store及PlayStation Store開放預約，歡迎玩家們前往加入願望清單！PlayStation5獨家預購禮包亦同步上線，內含外觀道具與獨家專屬內容。

