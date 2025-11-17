武俠3A大作《燕雲十六聲》開服首日玩家突破200萬人，公測福利限時活動一次看

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲《燕雲十六聲》，今（11/17）公布：PC（Steam/Epic/Windows）及PlayStation 5開服首日，全球玩家即突破200萬人，並在各平台創下多項佳績。

上市首日，全球玩家即突破200萬人（來源：燕雲十六聲官方提供）

目前，遊戲正放送多項公測福利和舉辦各項好康活動中，而手機雙平台（App Store，Google Play商店）也正在開放預約中。

手機雙平台預約連結

手機雙平台預約說明

遊戲永久活動

【燕雲同慶，燕嘰銜福】活動

官方準備了數百種免費外觀、服飾、髮飾、配飾，還有海量的表情動作、置景、題跋，做為開服歡慶禮，只要達到條件就可以拿到。

【開服全民有好禮】活動

1. 預約登錄，里程碑獎勵

只要等級達到5級，就能領取包含稀有外觀【霓荷花影】在內的各項獎勵。

2. 升級，踏上強者之路

只要升至特定等級，即可在「強者之路」活動介面領取【清河強者套裝】、【裊裊之音·綁】等贈禮。

3. 江湖，俠客行！

參與「俠客行」活動，達指定條件，即可獲得套裝【晏平生】等豪華贈禮。

4. 托名寄錦，關注即送個性好禮

綁定信箱，加入官方Discord頻道，並追蹤FB官方粉絲團，可獲得長鳴玉、頭像【新來燕】、俠名【懸劍元老】、【千里耳】 等獎勵！

限時互動活動

【 Twitch Drops 掉寶活動 】

只要登入《燕雲十六聲》，並綁定Twitch帳號，前往Twitch觀看《燕雲十六聲》實況，就有機會獲得額外的豐厚遊戲内道具獎勵。

掉寶活動連結

Twitch Drops 掉寶活動（來源：燕雲十六聲官方提供）

【街頭打卡活動】

只要在街頭捕捉到《燕雲十六聲》視覺蹤跡，並在《燕雲十六聲》FB官方粉絲團完成活動指定任務，就有機會獲得週邊獎勵。

街頭打卡活動連結

捕捉街頭《燕雲十六聲》蹤跡，有機會獲得週邊獎勵（來源：燕雲十六聲官方提供）

《燕雲十六聲》於2025年11月15日免費登陸PC（Steam/Epic/Windows）與PlayStation5平台，手機雙平台現正開放預約中

－

