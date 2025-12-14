【武備巡禮】日自新型運輸艦 戰力投射中堅力量

文：張詠翔

今年3月24日，日本自衛隊新編成一支直屬防衛大臣的陸海空共同運用部隊「自衛隊海上輸送群」，負責運用全新設計建造的運輸艦，運送人員與車輛、物資等，將在離島防衛扮演舉足輕重角色。海上輸送群預計使用3 種不同型式的中、小型船舶，主要由陸上自衛隊人員操作，在有需要時，分批、逐次將主力部隊載運至南西諸島，以因應當前日益緊張的區域情勢。

強化海上運輸量能

自衛隊原本的海上運輸主力，是海自「掃海隊群」的「第1輸送隊」，擁有3艘「大隅級」運輸艦及6艘LCAC氣墊登陸艇。此外，直升機護衛艦「日向級」與「出雲級」也具備供車輛上艦的跳板，大型機庫與飛行甲板在必要時可分擔相關運輸工作。然而，直升機護衛艦主要任務，仍是擔任反潛直升機母艦，經改造後能運用F-35B定翼戰鬥機的「出雲級」，在戰時勢必也會以相關任務為主。考量3艘運輸艦必有1艘處於維修狀態，海自擁有的海上運輸能力相當有限。

近年日本將防衛重點轉至南西諸島。陸上自衛隊「即應機動連隊」為聯合兵種的團級快速反應部隊，載具為全部使用便於迅速調動的輪型車輛，並以16式機動戰鬥車取代戰車提供戰砲火力。

具備兩棲作戰能力，相當於陸戰隊的「水陸機動團」則轄有3個「水陸機動連隊」與操作AAV7兩棲突擊車的「戰鬥上陸大隊」，需仰賴「大隅級」運輸艦泛水執行艦岸運動，並透過V-22魚鷹式傾轉旋翼機與直升機等空運手段，實施機降作戰。

自衛隊在應處南西諸島情勢升溫之際，會預先將電戰、反艦飛彈、防空飛彈部隊、即應機動連隊等作戰單位與各種物資，預先展開至前沿島嶼，需要相當規模的海運能力。此外，對於港口設施不足的小離島，噸位過大的運輸艦也不見得能靠岸。雖然在過去演習中，陸自有租用民間滾裝渡輪從事相關機動，但由於日本租用民船須經過事前縝密協調，且時程不一定能配合。

編成3隊 各司其職

為因應任務需要，「自衛隊海上輸送群」便應運而生。雖然名義上是共同運用，但由於海自艦隊有本身規劃的任務，且人員招募不足，要滿足陸自運輸工作，最終得靠陸自新增的船舶專長人員完成，在現今聯合作戰時代，不同軍種攜手合作勢在必行。不僅「出雲級」上操作的F-35B是隸屬空自第202飛行隊，陸自船舶專長人員在培訓時也是前往海自第1術科學校與運輸艦接受訓練。不同軍種如何順利協調達成任務，將會是一大考驗。

「海上輸送群」預計在2027會計年度內編成3支「海上輸送隊」；第1隊編列2艘中型運輸艦（LSV）標準排水量3500噸，第2隊編列4艘小型運輸艦（LCU）標準排水量2400噸，第3隊則編列4艘更小的「機動舟艇」，總共下轄10艘船舶，人員編制約數百人。中、小型運輸艦皆由位於廣島縣尾道市、日本內海造船公司的瀨戶田造船廠打造，2型首艦同於去年4月動工，首艘中型LSV在去年11月28日在內海造船瀨戶田工廠下水，並於今年4月竣工交艦，造艦速度相當驚人，命名為「陽光號」（LSV-4101）。根據最新公布的自衛隊訓令，此類運輸艦命名規則採用「與太陽有關的天象、氣象」，這也是出現全新命名方式的緣由。LSV全長約120公尺，寬23公尺，吃水約4公尺，編制40名船員，航速15節以上。LSV採用正規的球鼻船首，艦艏及艦艉右舷分別設有跳板，可讓車輛直接進出，類似汽車渡輪。

不受地形限制 可直接搶灘

「陽光號」中型運輸艦屬於滾裝船舶，船身中間是露天貨艙，可載運數十輛各型車輛或數十個20呎貨櫃。 在運用方面，「陽光號」主要負責載運部隊車輛、人員與物資，從日資自九州、本州等運送至奄美大島、沖繩等設施較為完善的南西方面主要島嶼，進行第1階段集結。第2階段則換乘「日本晴號」，前推至宮古島、石垣島等前沿島嶼，對於更小的離島，則交由仍在建造中的「機動舟艇」運送登岸。

去年10月29日，陸上自衛隊建造的首艘小型兩棲運輸船「日本晴號」（LCU-4151）在內海造船瀨戶田廠下水，今年3月服役。運輸艦2號艦「天空號」（LCU-4152），於今年10月23日舉行下水暨命名儀式，3號艦「青空號」（LCU-4153），今年11月6日舉行下水暨命名儀式。

「日本晴號」類似戰車登陸艦，艦艏可向左右打開，並伸出摺疊跳板，直接靠上灘岸，讓車輛登陸，不需仰賴港口設施；內艙整體設計均偏向商船規格，與一般海自艦艇差異甚大，除了少數機槍架外，並無固定武裝。「日本晴號」全長約80公尺，吃水約3公尺，基準排水量約2400噸，航速15節（時速28.8公里）；艦上編制30名人員。

機動舟艇則是海自一代的高速登陸艇，可強化南西諸島自衛隊軍力輸送能力。日本海事聯合（JMU）與英國BMT於今年 3月簽訂合約，建造登陸艇，擁有3船體設計，全長約30公尺，航速超過20節，能在緊急情況下快速部署部隊。未來4艘日本晴級運輸艦全數服役後，將與2艘3500噸級及4艘小型機動舟艇共同編組，成為日本戰力投射中堅力量。

並排停靠於吳基地的「陽光號LSV-4101」與「日本晴號LCU-4151」，可比較兩艦構造差異。（張詠翔攝）

「陽光號」航海訓練時會有海自人員隨艦指導。（張詠翔攝）

「日本晴號」貨艙空間為露天式。（張詠翔攝）

3號艦「青空號」（LCU-4153），11月6日在日本內海造船公司的瀨戶田工廠舉行下水暨命名儀式。（取自內海造船公司「X」帳號）

2號艦「天空號」（LCU-4152），於今年10月23日舉行下水暨命名儀式，隨即進行海試。（取自內海造船公司「X」帳號）

打開艦艏伸出摺疊跳板的「日本晴號」，可讓各型車輛直接駛上灘岸。（張詠翔攝）

「日本晴號」（LCU-4151）性能諸元

「陽光號」（LSV-4101）性能諸元