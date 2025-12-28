【武備巡禮】日「三笠」紀念艦
文：臧持新
「三笠」紀念艦為日本保存的重要文物，也是橫須賀市著名地標，每年吸引大批遊客參觀。1903年12月28日起，三笠艦成為日本海軍聯合艦隊旗艦；1905年5月，海軍司令東鄉平八郎在艦指揮對馬海峽海戰，擊潰俄羅斯遠道增援的波羅的海艦隊，由於俄國2支艦隊覆滅，日本獲得日俄戰爭決定性勝利，邁入海上強權之列，三笠艦也因此列為戰功艦，除役後做為紀念艦保存迄今。
改良自英可畏級艦 採先進鋼製
緊鄰美國海軍基地旁的三笠紀念艦（三笠公園），現由公益財團法人三笠保存會管理，船艙內設有展示館，介紹三笠艦與日俄海戰歷史、文物，並開放主甲板、駕駛臺（艦橋）及中層甲板生活區域等。三笠艦除役停泊橫須賀港一百年間，由於戰爭、天候、地震、人為等因素，受到不同程度損害；因此，主甲板以上是1958年間重新修建，仍不影響其歷史價值。登艦參觀可見識在19世紀末期英國革命性設計的鋼製軍艦，影響延續至現代軍艦。
三笠艦依據英國可畏號戰艦（HMS Formidable）藍圖改良，長432英尺、寬76英尺、吃水27英尺，排水量15140噸，乘員859名，使用德國克魯伯（Krupp）裝甲鋼板建造船殼、砲塔，司令塔環繞著35公分厚的鋼板，指揮官在作戰時指揮、操控軍艦，可防護砲彈攻擊。雙管12吋主砲（鋼質砲座）2座，安裝於軍艦前後中線位置，使用液壓驅動，機械裝填砲彈，每40秒鐘射擊1發，在當時屬於革命性設計；副砲位於軍艦兩側，裝置6吋砲14門、12磅（3吋）砲20門、47公厘砲16門、18吋魚雷發射管4具，形成遠中近程火網。
艦艏為彎刀型，前主甲板採用立式起錨機、海軍錨，保有用船頭撞擊敵艦的作戰思維，因此錨安裝在前甲板側面，而非艦艏。上層結構建有電信室，配置36式無線電報機，增進通信方式，也是當時新式設備。控船系統有機械式舵機3套，依序垂直分布於駕駛臺（上）、司令塔（中）、下甲板應急舵室（下），另在艦尾的舵機間有人力操作舵輪1部（備援舵輪）。輪機系統採用25部鍋爐帶動往復式蒸汽機2部，產生15000匹馬力推動俥葉（雙俥單舵），全速可達到18節。
無線電通信裝備 海戰充分發揮
回顧歷史，甲午戰爭後（1895年），清日簽訂《馬關條約》，割讓臺灣（澎湖）、遼東半島給日本，由於俄、德、法強勢干預，日本畏懼列強，又將遼東半島歸還清朝，俄國積極向東擴張，被視為國防威脅，乃制定海軍「六六艦隊」建軍計畫，以戰艦6艘、裝甲巡洋艦6艘成為艦隊核心，於是向英國訂造戰艦6艘，三笠艦為最後一艘，係以「三笠山」命名，由巴羅因佛內斯（Barrow-in-Furness）造船廠承造，配置英國製造艦砲，裝設無線電報機，成為當時世界上最先進戰艦。三笠艦於1899年1月24日動工，1900年11月8日下水，1902年3月1日完工，隨即啟航返國，1903年12月28日起，擔任聯合艦隊旗艦。聯合艦隊為最高指揮機關，下轄第1、第2、第3艦隊。
俄國勢力進入中國大陸東北，威脅朝鮮半島，日俄產生利益衝突，關係日益惡化，1903年12月，進入戰爭準備狀態。1904年2月，日本海軍聯合艦隊襲擊東北旅順港的俄國太平洋艦隊，其陸軍也發起攻擊，俄國艦隊被圍困在旅順港內。為了打破困局，1904年10月，俄國沙皇派遣波羅的海艦隊一部（改稱第2太平洋艦隊），歷經7個月航程，於1905年5月下旬駛抵黃海。波羅的海艦隊尚在途中，旅順港已被日軍攻陷，太平洋艦隊覆滅，1905年2月15日，沙皇又派出波羅的海艦隊另一部（稱第3太平洋艦隊）增援。
1905年5月27日清晨，擔任哨戒並偽裝成巡洋艦的信濃丸號，在對馬島（對馬海峽）以西海域發現波羅的海艦隊，立即拍發敵情電報，經由嚴島艦轉傳至三笠艦電報室，東鄉平八郎指揮各艦，經過2天激烈戰鬥，師老兵疲的波羅的海艦隊戰敗。俄國海軍2大艦隊先後覆滅，陸軍也戰敗，只能尋求和談。在三笠艦實戰下驗證了船堅砲利，尤其海戰史上首次使用無線電報機，成為發展新式軍艦參考。
一度瀕臨拆解 轉為紀念艦展示
日俄戰爭結束，三笠艦成為日本功勳艦，1905年9月11日，卻在佐世保港發生彈藥庫爆炸沉沒事件；1906年8月7日，撈起後經過修復，換裝新式12吋和6吋艦砲重新服役，1921年9月1日，降編為一級海防艦。1922年2月6日，美國、英國、法國、義大利、日本簽署《華盛頓海軍條約》，限制各國主力艦數量，日本決定將三笠艦除役拆解，然而要求保留呼聲不斷，日本在所有締約國同意下，將其作為紀念艦保存。
1923年9月，關東大地震造成三笠艦船底破損，擱淺在橫須賀港外；1925年10月，趁漲潮之際，由拖船將其拖至現址，並從岩石中挖出一個泊位安放。第二次世界大戰期間，美軍轟炸日本時，三笠艦也受嚴重損壞；日本戰敗投降，同盟國占領日本期間，蘇聯（俄國）強烈要求拆解三笠艦，而日本希望保留，於是以美國為首的盟軍決定，由橫須賀市政府拆除主甲板的上層結構，改裝作為娛樂場所及水族館，後來停業而廢棄鏽蝕，經人奔走、呼籲，乃於1958年重新修復，1961年對外開放迄今，惟已無法完全恢復軍艦原貌。
英國「勝利號」、美國「憲法號」、日本「三笠號」列為世界3大紀念艦，代表軍人忠勇與武德精神，其意義是不分國籍，而三笠艦也是世界僅存英國所建造的可畏級戰艦。
「三笠」紀念艦位於橫須賀三笠公園內，船艙內設有展示館，介紹三笠艦與日俄海戰歷史、文物等，展品豐富。（臧持新攝）
「三笠」紀念艦配置12吋主砲，象徵其作戰時期的主要火力。（臧持新攝）
「三笠」紀念艦所保存的文物，見證日海軍歷史。（臧持新攝）
電信室配置36式無線電報機，是海戰中重要的通訊樞紐。圖為模擬當時艦上人員操作情景。（臧持新攝）
駕駛臺陳設舵機、磁羅經、俥鐘、傳聲筒等器材設備，指揮軍艦航行。（臧持新攝）
在中甲板展覽室，展示日本聯合艦隊主力艦模型。（臧持新攝）
海圖室（上方為信號旗櫃），重現日俄戰爭時期的航海與指揮環境。（臧持新攝）
