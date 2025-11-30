【武備巡禮】瑞典海軍情蒐、巡邏艦

文：林文吉

烏俄戰火迄今未歇，除了烏克蘭飽受侵略之苦，周邊國家亦深感唇亡齒寒，尤其北歐鄰近俄羅斯的國家，更因地緣政治關係而深感不安。其中，瑞典與俄羅斯關係歷史悠久，充滿衝突與變動，從18世紀初的《尼斯塔德條約》瑞典割讓領土，到冷戰時期中立政策；近年來，由於俄羅斯軍事擴張，瑞典與芬蘭一同加入北約，以集體防衛形態尋求國家安全保障。自2014年俄羅斯併吞克里米亞後，瑞典提高警覺，重啟徵兵制，並擴充軍備，加強在戰略要地哥特蘭島駐軍。除軍事整備外，情報蒐集整合和研判更是重要，因此在情蒐裝備的更新與巡邏艦的升級，才能更有效獲取正確情資。

「月光女神號」情偵新銳 監控潛在威脅

瑞典皇家海軍「月光女神號」（HSwMS Artemis 舷號A202），是目前服役的信號情報蒐集艦，同時是瑞典海軍自 20 世紀 50 年代「哈蘭德級」驅逐艦（3400 噸）以來，建造的最大軍艦，將取代瑞典唯一的信號情蒐艦「獵戶座號」（HSwMS Orion 舷號A201），該艦於1984年4月17日下水，因設備老舊，船體不堪負荷，因此決定建造新型情蒐艦。

具特殊情蒐設備概念設計

「月光女神號」由紳寶公司與瑞典國防物資管理局（FMV）於2017年4月26日簽署合約建造，包括特殊情蒐設備在內的概念設計，由FMV和紳寶考庫姆公司完成。艦體技術和詳細設計，由波蘭MMC船舶設計與海洋諮詢公司負責。2018年6月19日在波蘭諾塔造船廠開工建造，2019年4月17日下水，排水量2300噸。曾於2021年3月延遲交付，原因是原波蘭造船廠出現經濟困難，無法準時交艦，2022年2月被拖往瑞典卡爾斯克魯納的紳寶公司考克姆造船廠，在波蘭造船廠工作人員的幫助下完成建造。2024年4月3日在瑞典卡爾斯克魯納舉行命名儀式，以希臘神話中的月光女神（Artemis）命名，11月15日正式服役。

設備先進 執行效率優異

「月光女神號」船體採全鋼製，長74.6公尺，寬14公尺，吃水3.8公尺，排水量約3000噸，擁有35間船艙，共40個船員床位，配備現代化裝備後，居住艙間和工作平臺更舒適，使船員和情報工作人員均能更有效率執行任務。船上的客艙、餐廳、健身房和工作區域，均符合現代標準，這對於長期海上部署至關重要。該艦由4具單一功率990千瓦的發電機組和2具主方位推進器，航速約14.4節。另還配備2具艏側推器，以提高機動性。

相較於上一代「獵戶座」級情蒐艦，「月光女神號」擁有更佳的機動性，提供更好的船上生活環境。儘管許多技術細節仍屬機密，但根據製造商表示，艦艇上層建築和桅杆上安裝新型電子系統天線，電磁相容性也得到顯著提升，從而減少船艦發出的干擾信號頻率。新艦撥交後，由瑞典國防無線電局（Forsvarets Radioanstalt，FRA）管轄，該局是瑞典國防部的主要電偵信號情報機構。主要任務為監視、監聽、收集研析電子情資、情報研析、接收衛星訊號、早期預警、友軍通聯訊息等，「月光女神號」已開始於波羅的海首次作戰部署。

「卡爾斯克魯納號」巡邏尖兵 高效勤務支援

瑞典海軍主要戰略側重於在狹窄近海和群島區域進行作戰，去年加入北約後，加強與盟國海上防禦合作，特別是在波羅的海地區，為盟友提供水下監視和防衛能力，因此巡邏艦任務更為重要。

目前仍服役的「卡爾斯克魯納號」（HSwMS Carlskrona）巡邏艦，由卡爾斯克魯納造船廠建造和相同命名，排水量約 3150 噸，是該廠建造的最大船艦。1980年5月28日舉行下水儀式，接替原本HSwMS Älvsnabben號布雷任務。

冷戰期間，布雷艦是瑞典防禦戰略的重要裝備，布放水雷封鎖狹窄的峽灣，阻止前蘇聯從海上入侵，同時也擔任海軍訓練艦，並在 1982 年至 2005 年間完成4次環球航行。艦上武器包括2座Bofors Mk.1 57 公厘 70倍徑快砲（分別於艦首與艦尾），以及2座Bofors 40公厘快砲（上層結構前、後部各1）。

各項裝備更新 延長服役期限

2002年「卡爾斯克魯納號」進行現代化改裝，轉換任務成為海洋巡邏艦（Ocean Patrol Vessel，OPV），使之能延長服役，舷號從原本M04（M代表Mine laying水雷布放）改為P04，拆除2座57公厘快砲，保留2座40公厘快砲。加裝支援設備，使其具備支援艦功能，設直升機停機坪但無機庫，配備對空／水面搜索雷達，2部紅外線／電視的射控雷達。因此，「卡爾斯克魯納號」為作戰部隊提供技術、燃料、彈藥和醫療，該艦擁有現代化醫療部門，配備手術室。艦尾設有水雷施放軌，配備近程武器和充氣艇 ，以便能快速登船檢查可疑船隻。

2016年5月6日，「卡爾斯克魯納號」在波羅的海卡爾斯克魯納郊外與Yxlan號渡輪相撞，受到輕微損壞，僅10天後即繼續執行任務。2016年8月，該船進塢進行延壽改裝，將其服役延長至2030年。

參與歐盟任務 應對高難度挑戰

2010年起，卡爾斯克魯納號參與歐盟聯合海上武力，在亞丁灣的反海盜護航任務。2022年5月13日，「卡爾斯克魯納號」參加芬蘭和美國海軍在波羅的海北部舉行的「航行通過訓練」（PASSEX）。

瑞典海軍規模不大，因此在裝備上採取新建與升級改裝並行，在有限資源下逐步更新設備，同時檢視舊有裝備與需求，進行部分更新，增加生存機率、提高戰鬥效率，以及優化整體配裝，更有效率地應對高難度挑戰，維護自身利益與協助盟邦安全。

「月光女神號」上層建築和桅杆上安裝新型電子系統天線，電磁相容性顯著提升，減少船艦發出的干擾信號頻率。

去年4月3日在瑞典卡爾斯克魯納舉行命名儀式，以希臘神話中的月光女神（Artemis）命名，11月15日正式服役。

瑞典皇家海軍「月光女神號」，是目前在瑞典海軍服役的信號情蒐艦，將取代瑞典唯一的信號情蒐艦「獵戶座號」。

「卡爾斯克魯納號」進行現代化改裝，轉換任務為海洋巡邏艦。

「卡爾斯克魯納號」設有直升機停機坪，但無機庫，可容納AW109LUH直升機起降。

