【武備巡禮】華納羅賓斯航空博物館 陳展各型飛機目不暇給
文：米契
美國軍工產業強大，其航空工業更是世界首屈一指，在雄厚的產業基礎支撐下，美國各地以航空為主題的博物館林立。這座位於喬治亞州華納羅賓斯、毗鄰「羅賓斯空軍基地」（Robins AFB）的「航空博物館」正是其中之一。
華納羅賓斯航空博物館佔地2萬餘平方公尺，距離空軍基地的跑道端僅幾公里之遙，因而經常可聽見戰機起飛的轟鳴聲，成為一大特色。該館於1980年建立，由美國國防部管理營運，僅次於位於俄亥俄州岱頓的「美國空軍博物館」（National Museum of the US Air Force），是美國空軍規模第二大的航空博物館。每年參觀人數高達50萬人以上，也是美國軍方所經營的博物館中遊客數名列前茅的博物館之一。
館藏百餘架各式航空器
博物館主要由4棟展覽大樓構成室內展覽區，戶外廣大草皮上，亦陳列著大型運輸機、轟炸機等超過20架，總計館藏百餘架各式航空器，讓航空迷大飽眼福，各機棚展出內容簡述如下︰
「老鷹大廳」（Eagle Building）︰遊客進入的第一個機庫，展廳內首先映入眼簾的飛機便是L-16B「蚱蜢」（Grasshopper），還有L-5E「哨兵」（Sentinel）、T-6G「德州人」（Texan）、PT-17「凱德特」等陸軍航空隊時期使用的輕型航機。大廳中一架F-15A「鷹式」（Eagle）戰鬥機以整備中的姿態展示，上方還吊掛著一架在反恐戰爭中戰功彪炳的MQ-1「掠食者」（Predator）無人機，以及美國空軍在二戰後的第一架噴射戰鬥機︰F-84E「雷電」（Thunderjet）。其中設有二戰時期「飛虎隊」專區，除擺上一架國人所熟悉的P-40N「戰鷹」（Warhawk）戰鬥機，機身上還保有「第23戰鬥機大隊」（飛虎隊）塗裝，讓人倍感親切。該機被標記為小羅伯特．L．史考特（Robert L. Scott, Jr.）上校的座機，他是二戰期間在中華民國「第23戰鬥機大隊」首任指揮官、也是《上帝是我的副駕駛》（God is My Copilot）一書作者。
陳展傘兵空降作戰史料
「努格特倫機庫」（Nugteren Hangar）︰主要以越戰時期航空器為展出重點，導覽路線先從F-105D「雷公」（Thunderchief）式戰鬥機開始，接著是擊落2架敵機標誌的F-4D「幽靈Ⅱ」（Phantom Ⅱ）、F-100D「超級軍刀」（Super Sabre）、米格-17（MiG-17）戰鬥機和U-10B「超級信使」（Super Courier）、O-2A「天空霸主」（Skymaster）、OV-10A「野馬」（Bronco）、O-1E「獵犬」（Bird Dog）、U-6A「海狸」（Beaver）等一系列觀測聯絡機。直升機則有UH-1P「伊洛魁人」（Iroquois）、HH-3E「快樂綠巨人」（Jolly Green Giant）、HH-43F「哈士奇」（Huskie）等。另外特殊展品還有AQM-34N「火蜂」（Firebee）、AQM-34V「火蜂Ⅱ」（Firebee Ⅱ）早期發展的無人機。
「史考特機庫」（Scott Hangar）︰主要收藏有大型的B-17G「飛行堡壘」（Flying Fortress）和B-29「超級堡壘」（Superfortress）轟炸機與C-46D「突擊隊」（Commando）、C-47B「空中列車」（Skytrain）、C-7A「馴鹿」（Caribou）運輸機。這些大型機占據偌大空間，其他小型飛機包括P-51H「野馬」（Mustang）、P-63「眼鏡王蛇」（Kingcobra）、CH-21B「馱馬」（Workhorse）縱列式旋翼直升機、PT-22「新兵」（Recruit）雙翼教練機、TG-4A「洋基塗鴉」（Yankee Doodle）雙控滑翔機、PT-19A「康奈爾」（Cornell）單翼初級教練機、由F-80戰鬥機發展而成的T-33A「流星」（Shooting Star）教練機等。由於傘兵與運輸機息息相關，在展廳中也陳列不少關於傘兵空降作戰的史料。博物館的飛機修復區也在此機庫，但暫時不對外開放。
珍貴歷史實機 航迷驚嘆
「世紀飛行機庫」（Century of Flight Hangar）︰是經常舉辦宴會場地，新時代經典飛機圍繞著講臺區陳放，包括採用「雷鳥」特技小組塗裝的F-16A「戰隼」（Falcon）、U-2C「蛟龍夫人」（Dragon Lady）偵察機、RQ-4A「全球鷹」（Global Hawk）無人機、SR-71A「黑鳥」（Blackbird）戰略偵察機、F-111E「土豚」（Aardvark）戰鬥轟炸機、MH-53M「低鋪路」（Pave Low）直升機，還有「飛行砲艇」之稱的AC-130A「幽靈」（Spectre），可見到改裝後配備2門40公厘機砲、2門20公厘火神機砲和2門7.62公厘機槍，主要用於夜間對地面部隊的攻擊。在這裡舉辦開、結訓、晉升或其他典禮特別有感，是相當熱門的場地。
戶外展區停放包括B-1B「槍騎兵」（Lancer）、B-52D「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機、C-141「星舉式」（Starlifter）戰略運輸機、C-130E「力士」（Hercules）運輸機、C-119C「飛行棚車」（Flying Boxcar）運輸機、C-124C「環球霸王Ⅱ」（Globemaster Ⅱ）運輸機、EC-135N「平流層空中加油機」（Stratotanker）、E-8C「聯合星」（Joint STARS）管制機、A-10A「雷霆Ⅱ」（Thunderbolt Ⅱ）攻擊機等，環繞草皮一圈，許多機型皆屬難得一見的歷史實機，令航空迷讚嘆不已。
重現戰爭場景 富教育意涵
展廳還特別結合當地軍事文化人文背景，強調非裔美軍的飛行員、被稱為「塔斯基吉飛行員」（Tuskegee Airmen）的故事，講述他們如何在美國大部分地區仍存在種族隔離政策的時期，堅持訓練並以優秀成績畢業，隨後參與二戰並創造出卓越戰績，因而獲得「紅尾天使」（Red-Tail Angels）的綽號。這些故事也是電影《紅色尾翼》（Red Tails）的真實題材。另有「駝峰飛行員」（Hump Pilots）在二戰中緬印地區提供補給和後勤支援的冒險飛行，以及「飛虎隊」抵抗日本侵略、「第483轟炸大隊」在戰爭最後一年駕駛B-17轟炸機在歐洲的作戰故事。這些特殊的展覽主題或機種，都與此基地有所關聯，讓看展不只是單純地了解各型飛機，亦富含潛移默化的航空教育與傳承精神。
該館另一個特色，是展品的布景相當豐富。許多機種均以當時場景作為環景布置，看起來不會顯得單調，蠟像與模型栩栩如生，遊客在觀賞這些美國空軍著名的飛行器時，能很容易地融入當時情境，理解到歷史背景下的航空科技水準與美國如何能憑藉著這些飛機掌握制空權的緣由。目前航空博物館也是喬治亞州整合出的「二戰遺產路徑」合作夥伴之一，也設有喬治亞州航空名人堂，航空迷有機會到此走訪，肯定流連忘返，值得再找時間重遊。
停車場旁以凌空起飛姿態展示的F-15A戰鬥機，即使只是開車經過，也令人忍不住多看幾眼。（圖：米契攝）
華納羅賓斯航空博物館是美國空軍第二大規模的航空博物館，每年吸引逾50萬人參觀。（圖：米契攝）
大家熟悉的「飛虎隊」塗裝的P-40N戰鬥機，在館內看起來依舊虎虎生風。（圖：米契攝）
戶外展區陳列的C-124C「環球霸王Ⅱ」運輸機，是美國在二戰後研製的一款重型運輸機。（圖：米契攝）
館內經常舉行餐會活動，採「雷鳥」特技小組塗裝的F-16A戰鬥機近距離陳列於餐桌旁，使現場氣氛格外震撼。（圖：米契攝）
一架C-47運輸機的剖面圖，展示傘兵、飛行員和裝備，呈現當年「第507傘兵團」空運至諾曼地執行空降作戰的情形。（圖：米契攝）
模擬停在以沙包堆成小型著陸丘的UH-1P直升機。（圖：米契攝）
