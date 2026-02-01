【武備巡禮】DA62新型特殊任務飛機 中小型國家執法首選
文：魏光志
美國對委內瑞拉毒販展開嚴厲打擊行動。空中偵蒐是打擊毒販最關鍵且有效的手段，DA62飛機是中小型國家執行執法、搜救（SAR）、陸地和沿海監視、災害管理、基礎設施和環境監測任務的理想輕型空中載具，搭載新科技感測器和數位化通訊系統，進行空中執法與軍事任務。
整合最先進航電設施
DA62為5至7人座雙引擎輕型飛機，由鑽石飛機工業公司產製，於2012年4月3日首飛。2014年6月編定型號為DA62。這款固定翼飛機採用全碳複合材料機身，具有先進的空氣動力學性能。機身採用硬殼式結構，耐腐蝕性高。整合新一代安全技術，可提供高性能和卓越的乘員保護，符合人體工學優化的機艙，提供足夠空間，最多可容納2名飛行員和2至3名操作員。乘員可透過兩扇前鷗翼門進出。機身還為任務設備和系統提供充足的行李和物資儲存空間。
DA62駕駛艙整合最先進的Garmin G1000 NXi航空電子套件，以及完全整合的GFC700三軸自動飛行控制系統及數位化駕駛艙，配備高解析度主顯示器和多功能顯示器、GMC/GCU遙控器、天氣資料電腦、環境資料和姿態航向參考系統（ADAHRS）、磁力羅盤和飛航應答器。航電套件整合Surface Watch跑道識別和警報技術，以及用於交通和網路氣象資料的自動相關監視廣播（ADS-B）。
機頭部分裝有光電／紅外線（EO/IR）感測器，機身下方可承載高達50公斤的有效負載，適用於海上或陸地雷達應用。該飛機還整合新設計的衛星通訊（SATCOM）吊艙，並配置L、Ku和Ka波段天線；配備操作員站臺，可供操作員控制和監控機上感測器。DA62也能配備包括固定翼遙感平臺、機載感測器、資料鏈和陸基站臺。
區分歐洲、美國2種版本
DA62由2具180匹馬力Austro Engine AE330渦輪增壓柴油引擎提供動力，並配備單桿電子引擎控制單元（EECU）。每具發動機均連接至 MTV-6-R-C-F/CF 194-80 三葉恆速螺旋槳，未來將更換為渦輪螺旋槳發動機。最大載油量為326公升。主油箱容量為189公升，副油箱容量為137公升。發動機頂部的排氣系統將新鮮空氣與發動機排氣混合，並使用整流罩作為屏蔽抑制噪音和紅外線訊號。
DA62最低運轉速度為時速140公里，最大巡航速度為時速326公里，最高飛行速度為時速352公里，最大空中續航時間為11.7小時。在4267.2 公尺高度、發動機50%功率時，最大航程可達2111公里。起飛距離為883公尺，而降落操作所需的地面滑跑距離為441公尺，降落距離為779公尺，飛行高度最高可達6096公尺。
DA62於2015年4月16日獲得歐洲航空安全局（EASA）認證，2016年2月23日獲得美國聯邦航空管理局（FAA）認證。該機有2種重量版本； 「歐洲」版本有5個座位，最大起飛重量為1999公斤；「美國」版本有7個座位，最大起飛重量為2300公斤。2025年開始，在巴西使用加拿大鑽石飛機公司提供的套件組裝DA62，完工後的飛機將主要銷往南美洲市場。
可自空中清晰辨識汽車牌照
2023年10月6日，奈及利亞空軍接收4架DA62，2024年7月希臘氣候危機和民防部門購買3架，作為消防、搜救及空中監視的空中作戰中心，並於2025年第3季完成交付。
DA62適用於多種任務類型，包括搜救、海岸線和邊境巡邏、災害管理和消防，以及基礎設施和環境監測，鑽石飛機公司特別向美國空中執法人員展示其固定翼平臺優於該領域傳統使用的旋翼載具。2022年7月初到9月，在美國25個城市展示。示範配備一系列先進的任務設備，包括 Trakka Systems的光電紅外線感測器TrakkaCam TC-300；Vislink的HDX-1100視距下行鏈路；Haivision的Makito X4視訊編碼器；以及CarteNav的AIMS-ISR任務軟體。這架示範飛機被配置為執法主力機型，透過TrakkaCam TC-300，TFO可在離地面900至1828.8公尺的高度，清晰識別汽車車牌號碼。
配備多種設備 運用彈性高
DA62 可配備多種設備，運用彈性高，能夠安裝適合STC預先認證範圍內的不同類型的裝置。例如機鼻內可以安裝任何類型的直徑小於0.4191公尺、重量小於65公斤的攝影機設備，因此，任何任務套件都可以安裝和認證，讓飛機更具彈性。
DA62是一款功能強大的偵蒐機，設計之初就考慮匿蹤性。排氣系統安裝在引擎頂部，聲音比傳統飛機更安靜。在高度304.8公尺，發動機噪音僅為70分貝，這對於保持靜肅任務的空中執法人員非常重要。雖然DA62在空中執法方面比直升機有許多優勢，但從銷售角度檢視，最大挑戰是說服直升機飛行員駕駛固定翼飛機。該飛機基本價格（包括補充型號證書）約為167萬美元，加上氣象雷達、除冰、空調等選項，最終售價約為190萬美元。
儘管鑽石飛機公司積極向空中執法人員推銷DA62，在一次展示飛行中，也證明該飛機在搜救方面卓越能力。2021年10月，鑽石飛機公司在比利時奧斯坦德進行一系列DA62示範，重點是監視和搜尋與援救能力。這架示範飛機配備CarteNav的AIMS-ISR任務管理系統、Trakka EO/IR轉塔感測器和Sentient Vision Systems的ViDAR VMS-5監視莢艙。示範第2天，鑽石飛機公司接到緊急電話，北海澤布呂赫海岸附近1艘載有24名移民的小船即將沉沒，比利時海上救援和協調中心緊急電話通知正準備展示任務的DA62協助救援行動。
即時成功救援 凸顯優異性能
DA62機組人員在15分鐘內完成整備升空，迅速投入救援，目標是找到漂浮在北海未知地點的失蹤移民。惡劣天氣迫使執行特殊任務的飛機，在300公尺的高度飛行。起飛後僅20分鐘，就找到載有全部24人的小船，機組人員聯絡比利時海岸警衛隊告知事故地點，使海岸防衛隊NH90直升機得以迅速趕抵救援。24名移民中，有5人被空運至安全地帶，其餘則由救援船隻運至陸地。救援成功歸功於Sentient Vision的ViDAR和Trakka Systems的EO/IR攝影機之間的合作，所有設備都在CarteNav的AIMS-ISR任務管理系統軟體下運作。 ViDAR代表視覺檢測和測距，是世界上第一個實用化的光學雷達系統。
DA62以實際行動證明其優異偵蒐與救援能力，以目前國際局勢而言，打擊毒販與人道救援為各國經常性任務，須具備優異的空中平臺。DA62以較低價格且性能不亞於大型昂貴的海上巡邏機，對於許多中小型國家或只需近岸任務的國家而言，不失為具有競爭力的選項。
DA62以實際行動證明其優異的偵蒐救援能力，是打擊毒販與人道救援的優異空中平臺。（取自DAI網站）
DA62為5至7人座雙引擎輕型飛機，由鑽石飛機工業公司產製。（取自DAI網站）
DA62飛機是中小型國家執行執法、搜救（SAR）、陸地和沿海監視、災害管理、基礎設施和環境監測任務的理想輕型空中載具。（取自DAI網站）
後座操作員可在大型顯示幕上獲得地面影像，利於搜救與傳送訊息。（取自DAI網站）
數位化駕駛艙和完全整合的GFC700自動駕駛儀，並搭載多具顯示螢幕，供飛行員讀取各項飛航數據。（取自DAI網站）
DA62是一款功能強大的多用途飛機，設計之初即考慮匿蹤性。排氣系統安裝在引擎頂部，聲音比傳統飛機更安靜。（取自DAI網站）
機頭下方裝有光電／紅外線（EO/IR）感測器，機身下方可承載高達50公斤的有效負載，適用於海上或陸地雷達應用。（取自DAI網站）
DA62特殊任務飛機性能諸元
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 211則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 33則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 31則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 31則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 54則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
澳網》Carlos Alcaraz戰勝Novak Djokovic 生涯首度稱霸墨爾本！最年輕生涯全滿貫達成
2026年澳洲網球公開賽男子單打決賽，現任球王Carlos Alcaraz對決Novak Djokovic，雙方大戰了3小時2分鐘，Alcaraz以2比6、6比2、6比3、7比5拿下澳網冠軍！Yahoo運動 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105則留言
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 105則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言