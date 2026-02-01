【武備巡禮】DA62新型特殊任務飛機 中小型國家執法首選

文：魏光志

美國對委內瑞拉毒販展開嚴厲打擊行動。空中偵蒐是打擊毒販最關鍵且有效的手段，DA62飛機是中小型國家執行執法、搜救（SAR）、陸地和沿海監視、災害管理、基礎設施和環境監測任務的理想輕型空中載具，搭載新科技感測器和數位化通訊系統，進行空中執法與軍事任務。

整合最先進航電設施

DA62為5至7人座雙引擎輕型飛機，由鑽石飛機工業公司產製，於2012年4月3日首飛。2014年6月編定型號為DA62。這款固定翼飛機採用全碳複合材料機身，具有先進的空氣動力學性能。機身採用硬殼式結構，耐腐蝕性高。整合新一代安全技術，可提供高性能和卓越的乘員保護，符合人體工學優化的機艙，提供足夠空間，最多可容納2名飛行員和2至3名操作員。乘員可透過兩扇前鷗翼門進出。機身還為任務設備和系統提供充足的行李和物資儲存空間。

DA62駕駛艙整合最先進的Garmin G1000 NXi航空電子套件，以及完全整合的GFC700三軸自動飛行控制系統及數位化駕駛艙，配備高解析度主顯示器和多功能顯示器、GMC/GCU遙控器、天氣資料電腦、環境資料和姿態航向參考系統（ADAHRS）、磁力羅盤和飛航應答器。航電套件整合Surface Watch跑道識別和警報技術，以及用於交通和網路氣象資料的自動相關監視廣播（ADS-B）。

機頭部分裝有光電／紅外線（EO/IR）感測器，機身下方可承載高達50公斤的有效負載，適用於海上或陸地雷達應用。該飛機還整合新設計的衛星通訊（SATCOM）吊艙，並配置L、Ku和Ka波段天線；配備操作員站臺，可供操作員控制和監控機上感測器。DA62也能配備包括固定翼遙感平臺、機載感測器、資料鏈和陸基站臺。

區分歐洲、美國2種版本

DA62由2具180匹馬力Austro Engine AE330渦輪增壓柴油引擎提供動力，並配備單桿電子引擎控制單元（EECU）。每具發動機均連接至 MTV-6-R-C-F/CF 194-80 三葉恆速螺旋槳，未來將更換為渦輪螺旋槳發動機。最大載油量為326公升。主油箱容量為189公升，副油箱容量為137公升。發動機頂部的排氣系統將新鮮空氣與發動機排氣混合，並使用整流罩作為屏蔽抑制噪音和紅外線訊號。

DA62最低運轉速度為時速140公里，最大巡航速度為時速326公里，最高飛行速度為時速352公里，最大空中續航時間為11.7小時。在4267.2 公尺高度、發動機50%功率時，最大航程可達2111公里。起飛距離為883公尺，而降落操作所需的地面滑跑距離為441公尺，降落距離為779公尺，飛行高度最高可達6096公尺。

DA62於2015年4月16日獲得歐洲航空安全局（EASA）認證，2016年2月23日獲得美國聯邦航空管理局（FAA）認證。該機有2種重量版本； 「歐洲」版本有5個座位，最大起飛重量為1999公斤；「美國」版本有7個座位，最大起飛重量為2300公斤。2025年開始，在巴西使用加拿大鑽石飛機公司提供的套件組裝DA62，完工後的飛機將主要銷往南美洲市場。

可自空中清晰辨識汽車牌照

2023年10月6日，奈及利亞空軍接收4架DA62，2024年7月希臘氣候危機和民防部門購買3架，作為消防、搜救及空中監視的空中作戰中心，並於2025年第3季完成交付。

DA62適用於多種任務類型，包括搜救、海岸線和邊境巡邏、災害管理和消防，以及基礎設施和環境監測，鑽石飛機公司特別向美國空中執法人員展示其固定翼平臺優於該領域傳統使用的旋翼載具。2022年7月初到9月，在美國25個城市展示。示範配備一系列先進的任務設備，包括 Trakka Systems的光電紅外線感測器TrakkaCam TC-300；Vislink的HDX-1100視距下行鏈路；Haivision的Makito X4視訊編碼器；以及CarteNav的AIMS-ISR任務軟體。這架示範飛機被配置為執法主力機型，透過TrakkaCam TC-300，TFO可在離地面900至1828.8公尺的高度，清晰識別汽車車牌號碼。

配備多種設備 運用彈性高

DA62 可配備多種設備，運用彈性高，能夠安裝適合STC預先認證範圍內的不同類型的裝置。例如機鼻內可以安裝任何類型的直徑小於0.4191公尺、重量小於65公斤的攝影機設備，因此，任何任務套件都可以安裝和認證，讓飛機更具彈性。

DA62是一款功能強大的偵蒐機，設計之初就考慮匿蹤性。排氣系統安裝在引擎頂部，聲音比傳統飛機更安靜。在高度304.8公尺，發動機噪音僅為70分貝，這對於保持靜肅任務的空中執法人員非常重要。雖然DA62在空中執法方面比直升機有許多優勢，但從銷售角度檢視，最大挑戰是說服直升機飛行員駕駛固定翼飛機。該飛機基本價格（包括補充型號證書）約為167萬美元，加上氣象雷達、除冰、空調等選項，最終售價約為190萬美元。

儘管鑽石飛機公司積極向空中執法人員推銷DA62，在一次展示飛行中，也證明該飛機在搜救方面卓越能力。2021年10月，鑽石飛機公司在比利時奧斯坦德進行一系列DA62示範，重點是監視和搜尋與援救能力。這架示範飛機配備CarteNav的AIMS-ISR任務管理系統、Trakka EO/IR轉塔感測器和Sentient Vision Systems的ViDAR VMS-5監視莢艙。示範第2天，鑽石飛機公司接到緊急電話，北海澤布呂赫海岸附近1艘載有24名移民的小船即將沉沒，比利時海上救援和協調中心緊急電話通知正準備展示任務的DA62協助救援行動。

即時成功救援 凸顯優異性能

DA62機組人員在15分鐘內完成整備升空，迅速投入救援，目標是找到漂浮在北海未知地點的失蹤移民。惡劣天氣迫使執行特殊任務的飛機，在300公尺的高度飛行。起飛後僅20分鐘，就找到載有全部24人的小船，機組人員聯絡比利時海岸警衛隊告知事故地點，使海岸防衛隊NH90直升機得以迅速趕抵救援。24名移民中，有5人被空運至安全地帶，其餘則由救援船隻運至陸地。救援成功歸功於Sentient Vision的ViDAR和Trakka Systems的EO/IR攝影機之間的合作，所有設備都在CarteNav的AIMS-ISR任務管理系統軟體下運作。 ViDAR代表視覺檢測和測距，是世界上第一個實用化的光學雷達系統。

DA62以實際行動證明其優異偵蒐與救援能力，以目前國際局勢而言，打擊毒販與人道救援為各國經常性任務，須具備優異的空中平臺。DA62以較低價格且性能不亞於大型昂貴的海上巡邏機，對於許多中小型國家或只需近岸任務的國家而言，不失為具有競爭力的選項。

DA62以實際行動證明其優異的偵蒐救援能力，是打擊毒販與人道救援的優異空中平臺。（取自DAI網站）

DA62為5至7人座雙引擎輕型飛機，由鑽石飛機工業公司產製。（取自DAI網站）

DA62飛機是中小型國家執行執法、搜救（SAR）、陸地和沿海監視、災害管理、基礎設施和環境監測任務的理想輕型空中載具。（取自DAI網站）

後座操作員可在大型顯示幕上獲得地面影像，利於搜救與傳送訊息。（取自DAI網站）

數位化駕駛艙和完全整合的GFC700自動駕駛儀，並搭載多具顯示螢幕，供飛行員讀取各項飛航數據。（取自DAI網站）

DA62是一款功能強大的多用途飛機，設計之初即考慮匿蹤性。排氣系統安裝在引擎頂部，聲音比傳統飛機更安靜。（取自DAI網站）

機頭下方裝有光電／紅外線（EO/IR）感測器，機身下方可承載高達50公斤的有效負載，適用於海上或陸地雷達應用。（取自DAI網站）

DA62特殊任務飛機性能諸元