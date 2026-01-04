【武備巡禮】OA-1K天襲者II型攻擊機戰術性能優異 執行多樣化任務

鑑於美軍在全球作戰的需求，特別是低衝突區域的游擊作戰型態，美國空軍2009年提出輕型攻擊機計畫，尋求一款經濟實惠的定翼戰機平臺，專門用於空對地打擊，執行密接空中支援、偵察和反叛亂任務。

依任務需求進行評估

隨著美軍陸續撤出伊拉克與阿富汗，持續評估輕型戰機能量，也就是OA-X實驗計畫。美國空軍特戰司令部（AFSOC）需要輕型攻擊機，實驗期間提出「武裝監視計畫」，取得能提供密接空中支援、兼具攻擊與觀察功能的戰機。

規格需求包括在1830公尺的跑道上起飛，具有90%的日、夜間任務可用性，10年內每年飛行超過900個運作小時，價格合理。另在2.5小時內每小時燃油使用不超過1500磅，具有優越生存能力，需具備情報、監視和偵察、數據鏈和目標跟蹤能力，提供空中支援並攻擊游擊隊的作戰能量，航程超過1500公里，5小時的燃油儲備續航時間，以及長時間巡弋能力，也能在幾乎沒有後勤支持情況下執行任務的持續性戰力。整個計畫需要1架原型機與75架量產型。經估算，目前每架飛機平均成本約為 1540 萬美元，還不包括初始備件和支援設備等非經常性成本。

AFSOC「武裝監視」計畫主要尋求渦輪螺旋槳攻擊機，為地面部隊執行密接空中支援任務，以及為小型特種作戰小組提供情報、監視和偵察，以及通訊支援與密接空中支援的飛機。目前這些任務是由U-28A龍式（Draco）擔任，由渦輪螺旋槳發動機推進的商務飛機PC-12改裝，飛行時數已接近壽期尾聲，且無法提供對地的密接空中支援。從2021年起AFSOC執行3階段評核，第1階段提案審查，第2階段訪廠查核，第3階段獲得核准的廠商取得展示經費，進行實機展示。最後入選展示階段的包括AT-6E、A-29、MC-145B、AT-802U。

傳承越戰威名與精神

經多輪測試後，AT-6E、A-29、MC-145B在最大起飛重量、最大航程與最大可用酬載等項全落後AT-802U。原為農用施作機與消防滅火用機的武裝版AT-802，已有24架售予阿拉伯聯合大公國，部分已借給葉門空軍用於反叛亂作戰。由於作戰需求重點的續航時間等優勢，評核結果由AT-802U獲得。AT-802是目前世界上最大單引擎渦輪螺旋槳飛機，1990年首次飛行以來，已生產770架 AT-802，並獲得美國航空總署認證的各種版本。AFSOC斥資30億美元（約新臺幣901.5億元）採購75架，編成5個中隊，首支中隊預計2026年達「初始作戰能力」（IOC），同時將AT-802U編號為OA-1K攻擊機，命名為「天襲者 II型」（Skyraider II），期許傳承越戰時期A-1「天襲者」攻擊機威名與精神，在現代戰場發揮戰力。

結構堅固 可掛載多種武器

OA-1K「天襲者II式」攻擊機，由L3Harris公司以農用AT-802U改裝而來，以1具渦輪螺旋槳發動機為動力，提供約370公里作戰半徑和6小時滯空時間，約3000公尺高空時速可達394公里，在2400公尺高度巡航，航程可達2400公里。擁有至少6000磅（約2721公斤）酬載能力，可攜掛光電感測器、空對地彈藥、通信等裝備，除輔助地面作戰，也能執行低強度巡邏任務。未裝設彈射座椅，配備發動機艙和駕駛艙的裝甲、防彈擋風玻璃、自密封油箱、裝有安全氣囊的 5 點式安全帶，結構加固裝置和強化翼梁，飛行壽命達12000小時。

機翼下8個掛點，可運載包括精確導引飛彈、傳統炸彈、導引火箭彈或機槍莢艙，起落架採用「後3點尾輪式起落架」（tailwheel landing gear）配置設計，結構堅固，可在未準備好的跑道上起降，並在更複雜、更高階的飛機無法執行任務情況下，仍支援作戰。設計能快速部署，可在1天內拆卸並裝入C-17運輸機，1天內組裝完成。

配備的光電酬載系統（EO/IR）感測器與航電通訊設備，具備情報、監視和偵察、數據鏈和目標跟蹤能力需求。OA-1K機體每個部件設計，均能在惡劣操作環境下高強度使用，維護非常簡單，使用基本機械工具，就能進行現場維修。與其他飛機相比，OA-1K每飛行小時成本低廉，僅耗費數百美元，不需要機棚和技術團隊來維持其飛行，更憑藉在簡易跑道運作及長時間巡弋能力，大幅提升美軍特戰小組在低強度衝突戰場環境的作戰能力。

操作成本低廉 潛力雄厚

去年4月初，AFSOC於佛州赫爾伯特空軍基地接收首架OA-1K，特別邀請越戰前A-1飛官、現年98歲的布伊斯親臨見證。新接裝的OA-1K，未來數個月將進駐奧克拉荷馬州的威爾羅傑斯空軍國民兵基地，展開操作訓練。

美國特種作戰司令部（SOCOM）強調，OA-1K攻擊機造價與操作成本低廉，不僅有助減輕噴射戰機執勤負擔與成本耗損，更能充分滿足低強度作戰任務需求。未來將逐步取代現役U-28A「德拉科」（Draco）機隊。美空軍強調，OA-1K可執行邊境巡邏，也能協助南美反毒、支援中東區域作戰任務，未來將持續探索OA-1K潛力，發揮最大價值。

AT-802U編號為OA-1K攻擊機，命名為「天襲者2型」（Skyraider II），期許該型機傳承越戰時期A-1「天襲者」攻擊機威名與精神。（取自L3Harris網站）

OA-1K可在嚴苛且未經整備的簡易跑道起降，執行戰鬥任務具備相當大的彈性。（取自L3Harris網站）

配備光電酬載系統（EO/IR）感測器與航電通訊設備，具備情報、監視和偵察、數據鏈和目標跟蹤能力。（取自L3Harris網站）

機翼下掛載點可運載包括精確導引飛彈、傳統炸彈、導引火箭彈，或機槍莢艙等武器。（取自L3Harris網站）

機內裝設全數位化玻璃座艙，各項飛航資訊及武器使用情形均清晰快速顯示。（取自L3Harris網站）

OA-1K攻擊機體前置1具渦輪螺旋槳發動機為動力，提供約370公里的作戰半徑和6小時的滯空時間。（取自L3Harris網站）