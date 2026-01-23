武則天回歸！劉曉慶正面面對緋聞與網路謠言霸氣十足 拆謠言熱搜不停

記者林宜君／台北報導

75歲的劉曉慶，不只再度披上武則天龍袍，也選擇正面迎戰網路世界的各種傳聞，用行動證明自己依舊站在鎂光燈中心。（圖／翻攝自劉曉慶IG、TikTok）

從影超過半世紀，名字始終離不開話題。75歲的劉曉慶，不只再度披上武則天龍袍，也選擇正面迎戰網路世界的各種傳聞，用行動證明自己依舊站在鎂光燈中心。75歲的資深演員劉曉慶，近期第5度演出武則天角色，再次引發外界關注。她登上騰訊節目《主咖和Ta的朋友》，罕見一次回應多年來圍繞自身的各種網路謠言，包含戀情次數、年齡差距過大的緋聞等話題，她直言「基本上都不認同」，語氣毫不閃躲。

節目中，劉曉慶也自嘲自己「一直住在熱搜裡」，面對外界盛傳她「買別墅、過奢華生活」的說法，她笑說：「人家說我買了別墅，那是我的家。」態度坦然，展現多年來面對輿論的強大心理素質。此次再度詮釋武則天，她與被譽為「換頭級」彩妝師毛戈平時隔32年再度合作，於微短劇《武則天傳奇》中同台。不同於年輕時的霸氣鋒芒，這回的造型多了歲月沉澱的滄桑美感。劉曉慶也在社群發文表示：「32年後再次碰撞，必是王炸。」成功喚起粉絲對經典角色的記憶。

回顧演藝生涯，劉曉慶於1970年代踏入影壇，1979年以《小花》、《婚禮》走紅。（圖／翻攝自微博）

回顧演藝生涯，劉曉慶於1970年代踏入影壇，1979年以《小花》、《婚禮》走紅，1980年代迎來事業巔峰，憑《芙蓉鎮》、《原野》、《春桃》創下連續3年奪下百花獎影后紀錄，並在《垂簾聽政》、《火燒圓明園》中塑造經典慈禧形象。她同時也是中國春晚史上首位女性主持人，地位非凡。

90年代，劉曉慶轉戰商界，一度身價破億，2002年因逃稅案入獄，2003年獲保釋後重返演藝圈，並主演電視劇《武則天》，再度創下高收視紀錄。感情生活方面，她歷經多段婚姻與戀情，始終是媒體焦點。近年來，劉曉慶仍持續活躍於影視圈，雖多次捲入爭議與稅務檢舉，但2025年最新相關舉報，已由官方單位認定與逃稅無關。一路走來，她的人生結合了高峰、低谷與爭議，也讓她成為華語演藝圈中極具代表性的傳奇人物。

