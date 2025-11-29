武則天攻略：一旦下定決心，命運就在掌心！
職場升遷卡關不是你的問題，武則天用一招讓反對者全閉嘴
職場上最讓人心累的時刻，大多長得很像。流程卡著不下來、重要決策永遠在同一群人手裡、會議裡人人都說要效率，真正拖延的卻從來不是你。升遷像一道看得見卻摸不透的牆，有人選擇忍耐，有人選擇硬推，也有人悄悄換打法，像在局裡找縫，默默把節奏拉回自己手裡。懂老闆的需求往往比懂制度還實用，情緒穩定的人最容易被信任，而能讓反對聲安靜的人，通常才是真正握著方向盤的人。這些情境再熟悉不過，也正是每一次逆風時真正的破口所在。
情緒穩定的人反而更有力量
作家吳淡如在《武則天攻略》中提到，武則天在與王皇后的爭奪之中，武則天並未強硬對抗，而是選擇以柔克剛，運用高超的「情商」。在李治面前，她時而風度翩翩，展現端莊大氣，時而示弱楚楚可憐，喚起皇帝的憐惜之情。她深諳如何拿捏分寸，精準攻心，步步為營，最終贏得李治的絕對信任。
她深知，王皇后和蕭淑妃越是極力詆毀她，李治對這兩人的印象便只會每況愈下。表面上忍辱挨打卻不還手的人，往往在心中盤算得更為深沉。王皇后被廢後，她終於得以小試身手，並且立刻為自己謀劃下一步，準備再向上攀登一階，晉升為妃。
制度卡死時，升遷不是等位置而是創造位置
她很有創意。按照唐朝的禮制，一品妃嬪共四位，分別是貴妃、淑妃、賢妃與德妃，這四個尊位早已各有其主，想要除掉任何一位都極為困難，甚至可能會動搖自身的宮廷人設。但凡事總有變通之法，若無法取而代之，何不另闢蹊徑？
於是，一個全新的想法在她腦中成形「宸妃」。倘若這個妃位能順利推行，便意味著她將超越四妃之列，獨樹一幟。難道真的要等到其中一位妃嬪過世，才慢慢依序遞補嗎？武則天沒有這分耐心，她要開創自己的新道路。
至於「宸」這個字的選擇，絕非隨意而為。孔子曾言：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星拱之。」此「宸」字，正是取北辰之意，寓意尊貴無比，暗示她若成功坐穩此位，四妃便如眾星拱月，再無人能與之匹敵。這個精心設計的妃號，明示了她的野心。
反對越大聲，她站得越穩
大臣們早已察覺到李治的變化：近來，他行事越發果決強硬，這股剛決之勢背後，顯然有高人運籌帷幄。眾人心中有數，若非那位深受李治專寵的先帝才人，還能是誰？這個影武者的存在，讓他們深感不安。
立武則天的「宸妃」議題一經提出，立刻引來熱議，年輕一輩的兩位丞相──中書令來濟、門下侍郎韓瑗，當即表態反對。
這二人皆因柳奭的提攜而高陞，如今自是不敢輕易違逆傳統。他們的理由十分明確：「妃嬪四位，是古來就有的制度，不可以改！」更何況，韓瑗還是長孫無忌的女婿，這等同於長孫無忌親口發聲。朝堂內外的討論聲四起，各方權勢角逐，武則天的這一步棋遭遇了激烈阻力，李治的提案未獲通過。
看起來，武則天在這場爭奪戰中似乎遭遇了一點挫折。整個朝廷的大臣們紛紛反對李治的提議，表面上看來，她的皇后之路受到了阻礙。然而，從另一個角度來說，這場反對聲浪反倒將李治與她推得更加緊密，兩人同仇敵愾，並肩作戰。只要確立了目標，武則天幾乎不會輕言放棄，即便成功的可能性僅剩百分之一，她仍會全力以赴。
商人思維，絕不血本無歸
別忘了，武則天出身商賈之家，深諳商道。商人遇到逆境時，絕不會坐以待斃，而是要想盡辦法將貨物售出，絕不允許血本無歸。這種能夠迅速找出解決方案、不輕易自我否定的能力，是她寶貴的生存法則。她深知李治的個性，光是在他耳邊勸說，難以改變他的決斷。要奪得皇后之位，她必須逐一鏟除那些頑固的老臣，唯有這樣，才能為自己開闢一條通往頂峰的道路。
遭遇挫折之後，武則天若曾進行自我檢討，那麼她思考的問題絕對不會是「我是否該放棄」，而是「我要如何才能成功？」。歷史記載往往不會詳述人物的內心戲，但我們可以從她接下來的一連串行動推測她的思路。武則天的行動軌跡清晰可見──樓梯被堵？那她就拆梯、拆樓，或重新搭建一條路，總之一定要上樓。
權力在重排：站對邊才能活
當時朝中的老臣大多是開國功臣，絕大部分是來自與李唐皇室同一個地域的關隴貴族。他們之間盤根錯節，形成強大的政治聯盟，要動搖這股勢力並不容易。然而，並非所有人都願意與老貴族們站在同一陣線。朝廷中也有一些游離分子，早已洞察時局，清楚自己的處境。他們明白，只要這些關隴貴族依舊掌權，他們便永無出頭之日。
與此同時，皇帝日漸成熟，開始意識到皇權應當回歸自身掌控。有些人意會了：皇帝身邊出現了一位影響力驚人的人物：武則天。她的勢力逐漸壯大，影響力與日俱增。在這關鍵時刻，若能適時向她表態，給予支持，或許未來有朝一日，便能迎來自己飛黃騰達的機會。
皇帝身邊慢慢聚攏了一群新勢力，和之前的老臣們摃了起來。話說顧命大臣恐怕是天下間最危險的職位之一，無論多麼賢能，歷來的顧命大臣往往難有好下場。再怎麼盡心盡力，當皇帝在你的嚴格管束與壓制下成長，積怨已成，想不翻臉幾乎不可能。有顧命大臣在，等於是父親去世後，新皇帝仍然得面對幾位「代理父親」。
諸葛亮也是顧命大臣，若非他在壯年時便已鞠躬盡瘁、死而後已，恐怕也難得後主阿斗的感恩。長孫無忌與褚遂良的結局，無非步上歷代多數顧命大臣的後塵。李治，這個在父親眼中仁厚而懦弱的孩子，隨著權力的日漸穩固，終究還是親自出手了……
短暫的宸妃只是測試市場
後來，武則天突破萬難，曾短暫被立為宸妃。然而，這個小小的階梯，對她而言僅僅是通往皇后之位的踏腳石，宸妃根本不是她的終點。她只是借這個虛名試探局勢，確認自己的下一步是否可行。她要的，是皇后之位。
武則天，無疑是歷史上最篤信「路是人走出來的，辦法總能想出來的」的女子。她的眼界，比世間多數女子更加深遠，而她眼底的肅殺之氣，也隨著權力的增長愈發濃烈。
內容來源：《武則天攻略：一旦下定決心，命運就在掌心！》時報出版授權轉載。
