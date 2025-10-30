作者／吳淡如出版社／時報文化

武則天，一個彷彿穿越時空來到唐朝的女人，一個讓孩子步步驚魂的母親，一個精明果決的君主，一種不顧一切就是要成就自己的真實人生！

吳淡如寫武則天，她強調：「我不想替她洗白，也不想為她定罪：只有獲得權力才能翻身，她變成了一個殺伐果決的人。 如果把武周當成一家企業，武則天就是那位不肯退休的創始人CEO。她的下半場，手段愈發狠辣，小心翼翼地保持自己的創業成果。我只想要寫出歷史上成就最輝煌的女人，是如何通過不斷的抉擇，累積實力與權力，成就她想要的人生。」

廣告 廣告

在這樣的視角下，讀者將看到——吳淡如翻轉對武則天的二元想像──重構了一位深明人性、善用權謀、殺伐果決的女帝：

她知人善任，也殺伐決斷；她能以淚取寵，也能以血立威；她不許任何人阻擋她的腳步，儘管她的崛起之路，佈滿荊棘與血腥，從不自我懷疑。

當她發現，不坐上最高的那個位子，命運就不是自己能決定的，於是選擇了最難走的一條路。她擅長創造機會；這條路不行，那就試另一條；她樂意改寫所有的規則。在千百年來男性權力已然鞏固的世界中翻盤，成為中國史上唯一的女皇帝。