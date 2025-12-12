武則天真容曝光？專家揭「最像本尊壁畫」：不在中國

記者鄭玉如／台北報導

中國歷史上唯一的女皇帝武則天，在政治與文化層面留下深刻影響，然而她的真實容貌究竟為何，始終是學界討論的焦點。大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，目前最接近武則天青壯年時期的畫像，很有可能不在中國，而是在烏茲別克撒馬爾罕的大使廳。

于賡哲表示，武則天在中國最常被引用的形象多源自於明代的《歷代古人像贊》，但該書可信度極低，其畫像是明代人想像出來的，且書中人物的造型都高度雷同，另外，作者對武則天帶有負面觀感，例如題圖文字出現「屠虐宗支、毒害忠良」的評語。

而《舊唐書》中寫有對武則天女兒「太平公主」的容貌描述，稱她「體態豐碩、方額廣頤」，體態豐碩表示身材豐滿，方額廣頤則是腦門寬、臉蛋圓潤，都符合唐代的審美觀，武則天更說「則天以為類已」，意即她認為太平公主的相貌與性格，都與自己十分相似，這段記載被視為推估武則天容貌的重要線索。

于賡哲說明，目前認為最可能反映武則天年輕面貌的壁畫，位於烏茲別克古城撒馬爾罕（古代粟特人城市）的王宮壁畫。撒馬爾罕是絲綢之路重鎮，與中國關係密切，自東漢以來往來頻繁。唐高宗顯慶年間，唐朝將撒馬爾罕冊封為「康國」，並授其國王拂呼縵為康居都督，拂呼縵相當開心，便在王宮客廳繪製巨型壁畫。

王宮客廳壁畫描繪唐朝皇帝與皇后的形象，畫中場景疑似端午節泛舟，畫作中也出現唐朝使者形象，由於繪製年代是唐高宗顯慶年間，皇后正是武則天，且是她青壯年時期，雖然畫師來自康國（粟特），但學界認為，畫師應經過打聽與描述所繪製，且特徵與《舊唐書》記載的「體態豐碩、方額廣頤」吻合，仍是推測武則天真容的重要參考。

