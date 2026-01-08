武器交付龜速！川普怒：未達標不准分紅、限高層年薪不得超過1.6億

國際中心／蒲世芸報導

美國總統川普對軍工產業投下震撼彈！

川普宣布，將阻止包括RTX（雷神科技母公司）在內的國防承包商發放股利或回購自家股票，直到這些企業加快武器生產速度為止。這項罕見、直接衝擊華爾街慣例的行政命令，立刻導致多檔防務股走低，也被外界視為美國軍工體系即將出現「大翻修」的明確訊號。

川普對於防務企業交付武器太慢，感到很不滿意。（圖／翻攝自X平台 @RpsAgainstTrump）

川普批成本太高、交付速度又太慢

川普與五角大廈近期頻頻抨擊國防產業「成本過高、交付太慢」，並揚言要對戰爭裝備生產流程進行大改革，讓軍備製造更具彈性與效率。

白宮7日公布的行政命令中，川普直言：「在多年錯置的優先順序之後，傳統國防承包商被激勵去優先考慮投資人回報，而不是國家的戰士。」他稍早也在社群平台發文重申相同立場。在川普發出貼文後，原本因美軍裝備被用於「成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子」而上漲的防務股，漲勢迅速反轉。

點名雷神「最不配合」

川普更在自家社群平台Truth Social發文點名：「我已被戰爭部（美國國防部）告知，國防承包商雷神（Raytheon）對戰爭部需求的回應最為消極。」雷神是RTX旗下單位，負責生產愛國者防空飛彈系統與戰斧巡弋飛彈，前者近年在烏克蘭戰場上被大量使用。

川普發文後，RTX股價一度下跌2%，隨後回穩並在盤後交易反彈上漲2.5%。對於川普的指控，RTX發言人則是未立即作出相關回應。

防長要揪「績效不佳者」

根據行政命令內容，即日起，國防承包商「在能夠準時、在預算內交付更優質產品之前」，一律不得發放股利或進行庫藏股回購。

川普並要求國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在30天內，點出那些在合約表現不佳、卻仍進行股票回購的承包商；相關企業將有15天時間提出改善計畫，供五角大廈審查。

若改善計畫被認定不足，政府可採取進一步行動，包括執法手段。未來兩個月內，赫格塞斯也必須確保所有新防務合約，納入「表現不佳即禁止股票回購」的條款。

川普發文點名「雷神」最不配合。（圖／翻攝自川普的Truth Social）

此外，行政命令也明訂，未來高層獎酬不得再與短期財務指標（如每股盈餘或因回購產生的現金流）掛鉤，而是要與「準時交付」直接連動。川普也指示美國證券管理委員會（SEC）研議是否訂定相關法規配合執行。

川普要砍防務企業高層薪酬

川普同時把砲口對準軍工高層的天價薪資，形容相關薪酬方案「離譜又毫無正當性」，並主張應限制在500萬美元（約新台幣1億6千萬元），這個數字遠低於目前水準。目前美國大型國防企業執行長，年收入動輒超過2000萬美元（約新台幣6億3千萬元），多半由現金與股票獎勵組成。

川普雖未說明具體如何執行，但行政命令指出，一旦承包商被認定表現不佳，國防部長將採取措施，確保其基本薪資凍結在現有水準。股票回購與發放股利，長年是美國防務企業的標準操作。不過，多項大型軍備計畫長期超支、延宕，也讓軍工產業成為眾矢之的。

川普同時也在社群平台強調：「從現在開始，這些高層必須興建全新、現代化的生產基地，用來交付、維護這些重要裝備，也用來打造下一代軍事設備。」

