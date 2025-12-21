武器哪來？網購平台未售煙霧彈 警查訪店家

台北車站及中山商圈無差別攻擊事件的主嫌張文，使用煙霧彈與汽油彈等武器造成四死悲劇，警方調查發現他從11月開始在網購平台購買相關用品。根據網購平台聲明，張文僅購買行李箱、防護用具等生活及戶外用品，並未購買煙霧彈或大型刀具。台北市警察局刑事警察大隊透過數位鑑識確認張文策劃犯案長達半年以上，警方現正透過查訪實體店面，追查張文取得煙霧彈等具殺傷力武器的來源。

張文在台北車站丟擲煙霧彈，有備而來攜帶大量武器，警方全力追緝來源。（圖／TVBS）

台北車站與中山商圈日前發生造成四人死亡的無差別攻擊事件，警方正積極調查兇嫌張文取得犯案武器的管道。警方經過資料核對發現，張文從今年11月開始在網路平台上購買各種物品。這些購買的物品包括拖車和汽油桶等生活相關用品，但並未包含案發時使用的煙霧彈。

廣告 廣告

網購平台已針對此事發表聲明，表示張文從11月起陸續在平台上購買商品，主要是一般生活及戶外相關用品，如行李箱、防護用具、瓦斯噴槍以及露營用的小型刀具等。該平台強調張文並未從他們那裡購買犯案用的煙霧彈及大型刀具。

台北市警察局刑事警察大隊長盧俊宏表示，經過數位鑑識在雲端上發現嫌犯的犯案計畫，從存取權限和編輯紀錄確認都是同一人所為。警方目前持續破解張文的平板電腦，以追查煙霧彈的來源。

警方確認這類具有殺傷力的武器並非從網路購買，因此接下來的調查方向將轉向實體店面。然而，由於張文的恐怖攻擊計畫已進行超過半年，追查工作面臨相當大的挑戰。警方將採取逐家查訪的方式，希望從中找出任何可能的線索。

事發當天，張文戴著防毒面具和口罩，全身裝備齊全地來到台北車站M7，丟擲煙霧彈和具有殺傷力的汽油彈。汽油彈點火後投向人群，引起現場民眾恐慌四散。從另一角度看，如果汽油彈燒到易燃物，瞬間引爆的後果將不堪設想。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

張文配備齊全！ 長刀是「美軍越戰開山刀」

張文墜樓是畏罪或躲警要逃? 頂樓卸全身裝備

北市隨機殺人 張文平板雲端見「犯案計劃」策劃達半年

張文「防毒面具」揮刀砍人 連丟煙霧彈變裝隨機奪命

