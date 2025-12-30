武器給足也不會打仗！泰柬邊境衝突暫歇 柬埔寨軍隊體制缺陷浮現

泰軍在邊境繳獲柬軍遺棄的中國製 GAM-102LR 反坦克導彈。 圖：翻攝自騰訊網《国平视野》

[Newtalk新聞] 27 日中午，泰國與柬埔寨政府宣布自當日 12 時起全面停火。停火地點位於泰國尖竹汶府邊境口岸，雙方防長公開簽署協議，內容包括停止所有敵對軍事行動、維持現有陣地部署、避免具挑釁性的調動，並邀請東盟觀察員進入衝突熱點區監督執行。

根據公開資訊，停火前泰柬邊境衝突已持續近四周，造成 101 人死亡，超過 50 萬人被迫撤離家園。中國國際情勢自媒體《話術深鏡》指出，促成談判的重要原因，是柬埔寨軍隊在前線出現失控現象，尤其在泰軍掌控的「 500 高地」區域，柬方留下大量未拆封的武器裝備，包括 GAM-102LR 反坦克導彈，顯示其戰鬥意志與指揮能力不足。

《話術深鏡》分析，柬埔寨軍隊現役裝備並不缺乏，包括中國製 AR-2 遠程火箭砲、SH-1型 155 毫米自走砲、CW 系列察打一體無人機及凱山-1 中程防空系統等，理論上可構成中等強度防禦。但在本輪衝突中，柬軍幾乎未展現系統化作戰能力，火力打擊缺乏即時情報支援，指揮體系混亂，前線守軍多在初期就出現崩潰，補給與武器彈藥多被拋棄。

泰柬邊界發生軍事衝突，柬軍對泰發射火箭砲。 圖：擷取自 War Noir 的 X

分析指出，柬軍問題並非武器短缺，而是體制性結構問題。長期以來，柬埔寨軍隊名義上完成正規化整編，但實質上仍由多股派系及家族勢力拼湊而成。首都衛戍部隊、情報系統及重要武裝單位多由洪森家族及親屬掌控，而派往邊境的一線部隊多為地方派系混編，訓練不足、後勤保障有限，士氣低落。

對比之下，泰國軍隊制度較為完備。 2025 年 8 月，泰國內閣規定戰死軍人家屬可獲 1,000 萬泰銖（約 28 萬美元）賠償，並對負傷或殘疾士兵設立分級補助。制度保障明確提升了士兵心理穩定性及戰術執行力，使泰軍在衝突中迅速取得戰術優勢，並在外交與情報層面擴大影響。

據傳為領取「撫卹物資」的柬埔寨士兵家屬，陣亡士兵家屬只領到兩袋米與10瓶魚露。 圖：翻攝自網易《科普大世界》

停火協議簽署後，泰國防長已向東盟提出「邊境安全長期機制」建議，主張建立預警、監督與斡旋三層機制，並要求柬方提供衝突相關情報。而《話術深鏡》指出，柬埔寨前線的「半廢武器與未引爆彈藥」現象，反映出制度性腐朽的問題仍存在，停火並未解決根本矛盾。未來幾周將是洪家政權能否穩住內部、重建外部信任的關鍵期，若持續掩蓋問題，邊境停火可能僅是下一輪衝突的間歇。

