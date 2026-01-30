武士刀殘暴割喉！彰化男為「彩虹菸」殺紅眼砍友3刀 他噴血驚逃死劫

記者林意筑／彰化報導

彰化2名男子為了彩虹菸撕破臉。（翻攝照片）

彰化縣一名廖男與友人江男為了「彩虹菸」發生口角，一怒之下竟持武士刀朝著頸部揮砍3刀，江男見狀立即伸手阻擋，但頸部仍遭砍傷2刀、手部受重傷，忍著疼痛緊急逃離才躲過死劫。經彰化地院審理，認為廖男持刀攻擊人體要害之殘暴手段，認定其有明確殺人故意，依殺人未遂罪，判處有期徒刑7年。

2024年5月7日下午5時許，廖男與江男相約在江男位於北斗的住處聊天，兩人卻因「彩虹菸」問題發生爭執，口角越演越烈，廖男突然情緒失控，竟持一把非管制的武士刀對著江男揮砍3刀，造成江男頸部、手部受重傷，最終江男趁慌亂中逃離現場，並報警求助才保住一命。

廖男犯案後也騎機車逃離現場，後續經警方循線追查，迅速將其逮捕，並扣得作案用的武士刀，並將其移送偵辦。經法院審理，認為廖男僅與江男發生糾紛，卻持武士刀對著江男要害揮砍多次，其行為已對告訴人的生命法益造成極大危險，手段相當兇殘。

法官也認為，儘管廖男犯案後坦承罪行，且表達願意調解賠償，但因江男未出席而未能成立，仍依殺人未遂罪，判處有期徒刑7年，犯罪所用之武士刀沒收。全案可上訴。

