武崙國小慶祝72週年校慶

▲武崙國小72週年校慶，謝國樑強調持續強化校園環境、支持多元學習。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市安樂區武崙國小近日舉行72週年校慶慶祝大會，市長謝國樑到場與師生同慶，並表示市府將持續與校方及家長團隊合作，打造安全友善、兼具多元學習機會的在地教育環境。

慶祝活動結合社團展演、園遊會及多元主題活動，吸引家長與學生熱情參與。謝國樑指出，武崙國小搬遷至現址已近30年，近年在校長楊志欽及師長、家長會共同努力下，學生人數逐年成長。市府也持續協助校舍與設備改善，今年已完成通學步道拓寬工程，提升師生與居民通行安全；校內廁所更新、教室環境改善、樓梯間油漆及午餐廚房排風系統調整等工程也持續進行中，希望為學生提供更優質的學習環境。

市府副發言人張家馨表示，武崙國小長年致力推動閱讀教育，曾獲教育部「閱讀磐石獎」及「年度推薦學校」肯定，同時也發展民俗體育、籃球、田徑、棒球等運動項目，並推動提琴、直笛、街舞、拉丁舞等成果展演課程，提供學生多元學習管道。他感謝親師生共同努力，讓校務持續成長，市府將與學校攜手推動更優質的教育發展。

武崙國小校慶於校內活動中心隆重舉行，並辦理園遊會及多元主題活動，吸引眾多家長與學生參與。開幕式上，學校頒發資深教職員工服務獎、教澤獎及家長會委員當選證書與家長會顧問聘書，感謝教育團隊與家長長期支持。校方也特別向大武崙和平堂教會及基隆教會希伯崙之家等單位致謝，肯定其對校務的長期協助。

開幕儀式後，學生社團帶來提琴、直笛、街舞、拉丁舞、跳繩等多元展演，幼兒園學童的活潑表演更為現場增添亮點。園遊會隨後登場，讓校慶活動熱鬧又溫馨，充分展現武崙國小多元教學的成果與活力。

謝國樑最後強調，武崙國小在師長與家長的共同努力下展現多元而亮眼的教育成果，市府也會持續強化校園學習環境。