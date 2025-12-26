武嶺下冰霰！ 追雪族嗨堆雪人 女拍照露腿不怕凍

台中市 / 綜合報導

大陸冷氣團發威，合歡山清晨氣溫直降到1.3度，下起冰霰，不少民眾衝上武嶺亭追雪，遊客打雪仗、堆雪人，氣氛超嗨，還有人不怕冷穿短裙，就是要拍出美照，看到山上下起冰霰，民眾追雪成功，都很興奮。

四五位年輕人全身包緊緊，從地上挖起雪球打起雪仗，笑聲連連，還有民眾上山，開心和武嶺亭照片合照，就算氣溫超低，但愛美不怕流鼻水，還是要穿短裙拍出美照。

汽車上，民眾夾出小冰鴨和雪人，一二三四五好多隻在引擎蓋排成一列，{{{遊客說：「遊客，雪人搬上車。」還有人昨天上山住，一早看到下起雪霰，花了一個多小時，堆起小雪人，抱著帶上車享受玩雪的快樂。

民眾說：「超級開心，很興奮。」大陸冷氣團發威，南投合歡山一早氣溫直降1.3度，清晨6點39分下起冰霰加冰雹，武嶺亭現場白茫茫一片，座椅覆蓋上一層雪霰，遊客衝上來追雪，看到山上下起冰霰直呼幸運。

低氣溫加上水氣，山上持續下起雪霰，陸續有民眾來追雪，公路局也提醒，台14甲線昆陽至大禹嶺路段，上午8點起限加掛雪鏈通行，民眾上山一定要加掛雪鏈，避免沒雪鏈打滑。

