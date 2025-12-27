武嶺入冬首降雪 台14甲翠峰-大禹嶺今下午4時起預警性封閉

生活中心／南投報導

受大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，南投合歡山武嶺今天（27日）清晨4時許，迎來了入冬後的第一波降雪，吸引了不少民眾上山追雪，不過也因降雪因故，自今天下午4時起，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段將警性封閉，車輛只出不進。

公路局指出，依中央氣象署情資顯示，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪(霰)、路面結冰機率，為維用路人車安全，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於27日16時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行），並於28日早上7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

